劉盈成翻譯都柏林人 用台語讀出當代城市B面

（中央社記者邱祖胤台北9日電）愛爾蘭作家詹姆斯．喬伊斯的「都柏林人」舉世聞名，學者劉盈成以台語文翻譯這部作品，用台語說出中產階級市民的心靈故事，讀出當代城市的「B面」。

「都柏林人」是喬伊斯（James Joyce，劉盈成譯為詹斯．若依斯）1914年的作品，以都柏林人為主角，寫成15篇短篇小說。都柏林是愛爾蘭首都，也是喬伊斯的故鄉。

劉盈成在譯序中表示，如果說百年前天主教信仰、英國殖民下理所當然的價值，是都柏林這個城市的「A面」；這15篇故事書寫小市民的平淡生活與心靈麻痺，就是都柏林的「B面」，喬伊斯試圖將這一面翻出來，從此開闢一條「城市解剖」的文學路數。

劉盈成指出，這個路數台灣讀者也算熟悉，如白先勇的「台北人」，以14篇短篇小說當成一個整體，解剖台北這個城市的心靈，既寫人，也寫城市。然而在「都柏林人」中，這些市民是沒有存在感的，他們的人生平凡無奇、不甚精采，不像「台北人」中有頭有臉的人較多，但喬伊斯卻利用這樣的寫實，忠實打造都柏人無風無雨、不鹹不淡的生活。

劉盈成說，用台語來翻譯世界文學經典，不只是因為台語很親切、有鄉土味，也不只是為了宣傳台語的優美，台文譯本不是跟在華文譯本的腳跟後，隨意增加的一種譯本。

劉盈成說，有些人認為台語沒有資格翻譯世界文學，但他想到小時候母親曾拿海明威「戰地春夢」的中譯本，改以台語讀給他聽，當時他不懂英文，但從那時開始，關於用不同語言同樣可以理解、轉述不同文本的這件事，他從來未曾懷疑過。

劉盈成表示，嚴格說來，世界各地文學、語言的現代化，都需要外國文學經典的翻譯與介紹，日語、華語文學都曾經通過同樣的一條路來走向現代化，台語的現代化也需要如此。（編輯：張雅淨）1130609