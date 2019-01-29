石門土地公現蹤 水利署重申春節供水無虞

（中央社記者廖禹揚台北29日電）石門水庫庫底的土地公廟隨著枯水期逐漸現蹤，水利署表示，已由北水處支援新北市板新地區用水，維持石門蓄水量，評估至少春節期間供水無虞，農業一期稻作春節後將開始供灌。

沉於石門水庫阿姆坪集水區內的土地公廟，被視為石門水庫蓄水狀況的指標之一，只要水位降至240公尺以下，土地公廟就會逐漸現蹤。而隨著去年10月以來的枯水期，石門水庫蓄水水位逐漸下降，目前已能看到部分土地公廟。

經濟部水利署說明，石門水庫至28日水位238.55公尺，有效蓄水量約1億4656萬噸，蓄水率約74%。去年10月至今，石門水庫集水區累積降雨量僅272毫米，目前新北市板新地區已由台北自來水事業處每天支援65萬噸，大幅減少石門水庫供水壓力，維持蓄水率。

水利署副署長王藝峰告訴中央社記者，目前水情正常，至少確保春節期間的民生及產業供水無虞，農業一期稻作將於春節後開始供灌，至於後續水情，仍須視降雨狀況是否如中央氣象局預估，春節後會立即召開水情會議檢討。

近年氣候變遷影響，極端氣候頻繁，去年上半年也出現乾旱情況，不過，中央氣象局預估，未來一季降雨正常機率高，水利署將定期與相關單位召開水情會議，確保滿足民生、產業及農業用水需求。水利署也呼籲民眾共同落實節約用水，珍惜水資源。（編輯：楊凱翔）1080129