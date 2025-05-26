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東遠碾米廠善用AI 智慧生產展現市場硬實力

2025/5/26 10:03（5/26 10:11 更新）
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稻米生產最重人力部分在包裝，過去1條生產線最少要4名人力，東遠碾米廠導入智慧堆棧系統，可減少到1人，且可同時負責多條生產線，解決缺工問題。（東遠碾米廠提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年5月26日
稻米生產最重人力部分在包裝，過去1條生產線最少要4名人力，東遠碾米廠導入智慧堆棧系統，可減少到1人，且可同時負責多條生產線，解決缺工問題。（東遠碾米廠提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年5月26日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）清風掀起一波又一波稻浪，黃色儲米倉聳立田間，撐起這幅19世紀印象派畫面的東遠碾米工廠，藉AI（人工智慧）生產克服人口老化、人力缺乏和農業缺工等問題，展現市場硬實力。

被譽為「米界常勝軍」、服務農民半世紀的東遠碾米廠位於雲林縣二崙鄉，創業初期小型經營，30年前開始做B2B（企業對企業），邁入商業模式，與大型餐飲通路和連鎖品牌合作，走向精緻化、客製化，直到現在東遠倉儲量每年可達5萬公噸，占雲林20%。

為企業永續發展轉型 導入AI生產

如果只藉濁水溪流域優良水質及特有肥沃黑色沖積土，東遠不可能成為業界標竿，更重要的是面臨極端氣候、病蟲害與降雨不均等環境衝擊時，為企業永續發展開始轉型，導入AI生產，有效掌握監控數據。

「這件事10多年前就開始了」，從小在米廠長大的執行長李尚謙是東遠第3代，所學雖無關農業，但提起工作流程如數家珍。

他說，不同於其他米廠，東遠工作人員進廠房須除塵、穿防護衣，廠區內機械設備全靠電力，不容稻米沾染任何異味，近年生產系統也機械化，碾製好的白米送倉儲「吹冷氣」，每道防護只為堅守米的品質，在消費者手中呈現最好商品。

轉型道路上李尚謙與父親李元豪要克服諸多困難，除借鏡他國經驗，引進先進機械，也重視智慧科技，減少不必要的浪費。李尚謙表示，生產過程中每個浪費都是削弱競爭力，要精準掌握所有數據，了解所有變因並解決。

田間微氣象站監測 在辦公室就能智慧管理

以田間監測為例，東遠在50個田區架設微氣象站，觀測空氣溫度濕度、土壤溫度濕度、葉面溫度濕度和太陽輻射等，李氏父子透過手機即時掌控水稻生長環境，降低人力巡田，還可適時補充、降低化肥使用，在辦公室就能智慧管理、產量調節。

碾米廠端也不馬虎，打造智慧化儲存及生產系統，透過物聯網設備改善儲米重量量測問題，自動化溫控設備減少儲存量耗損，也省人力、降低蟲害。

此外，後端包裝線採自動化設備及智能機械手系統，數據戰情室建置管理所有儲米設備和生產設備狀況，從入倉、製造、儲存、包裝與出貨等，掌握生產數據確保產品品質。

導入智慧堆棧系統 只需1/4人力

稻米生產最重人力部分在包裝，過去1條生產線最少要4名人力，導入智慧堆棧系統後，可減少到1人，且可同時負責多條生產線，看似工作量增加，但工作項目大減，只要除錯、抽驗，還不會有長期負重的職業傷害，有多餘時間協助其他業務，順利解決缺工問題。

李尚謙表示，產線導入AI要面對的不是資金或技術問題，而是人的操作，第一線從業人員每天修正、操作機械，進化到最佳數值，為企業營造最佳效益，持續擴大生產線，打開更多通路，提升競爭力。

這些努力讓東遠有ISO22000/HACCP雙驗證，並通過TAP產銷履歷驗證和CAS優良食品驗證，李尚謙說，靠的是做好所有田間管控，碾製出最好的米，再經加工完成優質商品。

另根據農業部資料顯示，國民食米量總量逐年下降，東遠為拯救食糧量開始轉型，開發各種米食文化商品，如米餅、米泡芙與即時沖泡米粥等，從0歲到99歲都可食用，為傳統米食文化注入新活力。

建設1200坪太陽能板 重視循環經濟

李尚謙表示，碾米廠用電量相當大，「每次收到電費都是7位數起跳」，當市場開始重視淨零排碳、ESG（ 環境、社會及治理）及循環經濟，東遠已在屋頂建設1200坪太陽能板，而稻米收成後會產生稻殼、稻稈等農廢，運用科技轉廢為金，經再製、去化做到零廢料。

東遠雖已是業界佼佼者，但李元豪和李尚謙未停下腳步，已開始著手FSSC食品安全認證，用更高規格檢視廠區，將食安把關做到極致，拿出最佳商品賣給客戶，呈現在餐桌上，實踐對環境的承諾。

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李尚謙說，東遠與農民站在同一陣線，在最完善風險管理控制下打出品牌，彰顯農民價值，提高農民認同感，也能增加農民收入，但近年來資材肥料價格居高不下，連帶影響白米售價，建議政府為台灣肥料股份有限公司尋求解方，降低肥料生產成本，提倡精準施肥。

他舉例，1碗白飯成本價不到新台幣10元，但日本1碗售價相當於35元，民眾仍願掏錢買，關鍵在日本米品質好，如果政府輔導台灣稻農種植特殊品種，收購價更好，間接提升品質，就不用擔心沒市場，甚至可在國際市場競爭。（編輯：李明宗）1140526

東遠碾米工廠為拯救食糧量，開發各種米食文化商品，如米餅、米泡芙與即時沖泡米粥等。中央社記者姜宜菁攝 114年5月26日
東遠碾米工廠為拯救食糧量，開發各種米食文化商品，如米餅、米泡芙與即時沖泡米粥等。中央社記者姜宜菁攝 114年5月26日
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