早安世界》颱風芙蓉、艾利撲台機率低 今至7日南部東南部防大雨
颱風芙蓉、艾利撲台機率低 今至7日南部東南部防大雨
颱風芙蓉與艾利分別於近日生成。中央氣象局預測，雙颱直撲台灣機率低，但2日起至7日，台灣都受低壓帶影響，大氣環境較不穩定，雨勢大致由南往北遞減，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，中部、東北部及東部地區則在局部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨。（看完整報導）
香港回歸25週年 國安法實施後港台關係難回到從前
香港主權移交到今年7月1日滿25週年，中共領導人習近平在香港的慶祝活動上發表的講話很多篇幅談一國兩制，強調在北京中央的全面管治下，香港才有自治，並說「要特別關愛青年人」。分析指出，在香港各年齡層當中，年輕人對北京中央最為不滿，身分認同也最低，相信這也是未來港府的重點工作。當局在7月1日的慶典上刻意營造歌舞昇平氣氛，港人卻對此極度反感。另一方面，2019年香港爆發「反送中」運動後，當地政局已徹底改變，而香港與台灣的關係也進入寒冬，有分析人士認為，隨著港區國安法的落實執行，兩地關係今後恐怕難以回到從前。（看完整報導）
Costco買下全部股權 台灣好市多：營運不會有變動
美商好市多公司6月30日表示，已斥資10.5億美元（約新台幣313億元）收購在合資事業台灣好市多（Costco-Taiwan）未持有的45%股權，這項交易預料將增加公司每股獲利1%至1.5%。台灣好市多表示，本交易案由美方總部主導處理，台灣好市多營運不會有任何變動。學者指出，好市多布局全球策略一向是直接投資，台灣是少數合資案例，此次吃下「金雞母」台灣好市多剩餘股權是可預期之事，可藉此擴大亞太市場主導權，並提升決策效率。（看完整報導）
全球股市上半年收官 創數十年來最差表現
全球市場上半年收官，寫下數十年來最差的上半年表現，讓投資人為進一步走低的前景做好準備。根據道瓊市場數據，截至6月30日為止，標準普爾500指數累跌21%，創下1970年以來最差的上半年表現。台股1日重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點，台積電大跌22.5元，跌幅4.73%。國安基金執行秘書阮清華呼籲投資人理性，不必恐慌，應回頭看台灣經濟穩健的基本面，國安基金也會密切關注整體態勢，不排除召開臨時會。（看完整報導）
營所稅破6800億刷新高 欠稅大戶共欠970億元
報稅季落幕，據財政部初步統計，申報總件數、繳稅金額與去年最終統計數比較，綜所稅申報件數微幅減少，稅收淨額增加逾新台幣300億元，營所稅則達6857.92億元、增加49.3%，創下新高紀錄。財政部強調，目前還在結算申報統計階段，至於稅收淨額增加推估是屬經濟成長自然增加。此外，財政部公布欠稅大戶名單，金額約970.21億元，已故股市聞人黃任中家族再度上榜，但其子黃若谷積欠遺產稅19億的追稅期已過。（看完整報導）
澳門稱台灣芒果驗出新冠病毒 防檢局籲採國際規範
繼中國指台灣的竹莢魚外包裝驗出COVID-19病毒，澳門日報報導，一批自台灣進口的芒果樣本6月29日COVID-19核酸檢測陽性，20箱共重100公斤的芒果全數封存銷毀，即日起暫緩廠商相同來源產品進口1週。台灣農委會防檢局1日表示，目前科學研究未發現有COVID-19病毒透過水果傳染人，也未收到澳門通報芒果不合格，防檢局呼籲澳門依國際規範採行符合風險管控的適當措施。（看完整報導）
重複感染標準出爐 2類人符合條件可通報確診
中央流行疫情指揮中心1日公布COVID-19重複感染標準，分為染疫「1到3個月內」及「超過3個月」兩類對象，符合特定條件就可由醫師通報確診，至於確診1個月內者則排除2度感染的診斷。國內疫情持續降溫，1日本土新增3萬5699例，較前一日下降8.1％，中重症新增221例，其中121例死亡，均仍在高位。但根據統計，台灣不僅染疫死亡率遠低於世界主要國家，超額死亡數也是世界第2低，僅次於紐西蘭。（看完整報導）
烏克蘭奪回蛇島後南部遭轟炸 戰事吃緊但已開始供電給歐盟國家
烏克蘭1日為成功將俄羅斯軍隊逐出黑海戰略前哨蛇島慶祝，另一方面則奮力抵擋俄軍在烏東工業城市利西昌斯克的猛烈攻擊。烏東戰況依舊嚴峻，烏國官員說，一枚俄羅斯飛彈6月30日凌晨擊中南部港市敖德薩一棟多層公寓大廈，造成至少18人死亡。由於歐盟支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，俄國減少對歐盟的天然氣供應，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭已開始借道羅馬尼亞向歐洲聯盟出口電力，此舉將有助紓解歐洲吃緊的電力需求，歐盟執委會主席表示，這讓雙方都受益。（看完整報導）
熱浪提早報到歐美日本刷新高溫紀錄 東京連7天破35度
受到氣候變遷影響，近期全球各地遭熱浪侵襲，許多國家出現破紀錄高溫。日本西部與東部1日天氣酷熱，多處氣溫飆破攝氏40度，群馬縣桐生市高溫達攝氏40.4度，創今年以來最高溫紀錄。東京市中心觀測到攝氏37度，是連續第7個高溫超過35度以上的「猛暑日」。高溫之下用電量大增，日本政府再次呼籲民眾，在使用冷氣的同時也盡量節省用電。（看完整報導）
巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
巴黎市政府成人教育中心去年10月首度推出台語課程，近日舉行結業成果發表會，學生用台語介紹台灣、演短劇，甚至高唱茄子蛋和伍佰的經典歌曲。學員告訴中央社，很高興能透過台語進一步認識台灣文化。有學員表示，學台語的原因除了妻子來自台灣，更重要的是希望自己到台灣時能流暢地用台語和親友對話。巴黎市政府台語課程幕後推手是來自台灣的法國里昂大學應用外語學系副教授林季苗，她說，下年度課程將於8月底開始招生，會特別開設為學過中文的法語人士設計的台語課。（看完整報導）
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