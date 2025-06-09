鋼鐵水泥碳量試申報115年啟動 國內外標準相同

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）歐盟碳邊境調整機制（CBAM）預定2026年上路，將對高碳排放進口產品課碳權費用。環境部今天說，正研議台版CBAM，預定明年1月啟動鋼鐵及水泥碳排量試申報，國內外標準相同。

台灣今年實施碳費，企業擔心除了有碳費壓力，還要面臨進口商品低價衝擊，希望台版CBAM能盡早上路。環境部今天發布新聞稿，為避免碳洩漏並維護產業公平性，已於去年下半年展開跨部會討論，並與產業溝通。

環境部次長施文真告訴媒體，正研議建立台版的CBAM碳排量試申報制度，4月先召開專家諮詢會議，5月邀請水泥及鋼鐵產業，討論相關產品碳排量申報相關規劃，預計於今年底前完成制度建置，明年啟動試申報。

施文真說，無論是國內或進口相關產品的碳排量申報標準都一樣，預定116年正式實施，至於何時收費及收費方式，將借鏡歐盟的相關執法進度，目前歐盟也還未訂出繳費辦法。

施文真表示，CBAM制度設計是一個複雜的過程，需綜合考量國際貿易及產業競爭力等多個因素，並涉及世界貿易組織（WTO）相關規定，國際上推動75個實施碳定價制度國家，目前僅歐盟提出CBAM法案，英國提出CBAM草案，其他國家尚在研議中

環境部持續觀察國際間實施情形，審慎評估台版CBAM相關法規，維護產業與進口商公平競爭。施文真提到，國內水泥等產業在低碳產品研發上做得很好，甚至領先世界，現在鼓勵國內公共工程擴大低碳水泥的綠色採購。

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環境部去年發布「碳費收費辦法」，施文真說，其中，已考量產業外移至碳定價制度較為寬鬆國家、或未受碳定價管制區域所衍生的碳洩漏問題，並參考歐盟、韓國及新加坡等國家給予部分免費核配或免稅額的作法。

環境部也設計過渡配套機制，經審查認定屬高碳洩漏風險行業，排放量調整係數值為0.2，即收費排放量打2折，維護台灣產業國際競爭力。（編輯：陳清芳）1140609