調查：碳費公布至今 未驅動企業訂內部碳定價

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（中央社記者張雄風台北11日電）台大風險中心今天公布「2025企業永續揭露準備度調查」，指去年台灣碳費公布至今，並未驅動企業積極訂定減碳目標、進行內部碳定價，顯示綠色金融政策推動向下滲透率仍有差距。

台大風險中心今天發布「第4屆2025企業永續揭露準備度調查」報告，調查於今年3月至4月間進行，對象為台灣年營收新台幣1億元以上企業，並針對重點產業（傳統高碳排製造業、電子高碳排製造業、營建工程業、運輸及倉儲業、不動產業、金融服務業），以及其餘製造業，依比例分層隨機抽樣906家。

台大風險中心主任周桂田分析，去年10月定調碳費制度至今，因價格與國際相比過於寬鬆，並未驅動企業積極訂定減碳目標、進行內部碳定價、強化供應鏈碳盤查等。

周桂田提到，碳定價、綠色金融、用電大戶條款等相關氣候政策與法規也缺乏清晰目標，在永續金融上未見銀行與企業有更多氣候議合、綠色貸款等成長，顯示綠色金融政策推動向下滲透率仍有相當的差距。

台大風險中心指出，此調查分為「氣候揭露」、「永續金融」及「勞動人權」3大面向。

根據調查，2成受訪企業有進行氣候揭露，上市櫃企業有氣候相關揭露的比例逐年成長，「然而國內碳定價政策鬆弛，導致企業在溫室氣體揭露及訂定淨零目標方面停滯，甚至在供應鏈碳盤查及訂定減量目標方面退步」。

調查指出，全體受訪企業僅2.3%有實施內部碳定價，且企業有進行氣候揭露評估中長期風險的比例，今年較去年降低約10%。

永續金融部分，僅1成企業曾與金融機構進行氣候相關議合，議題以碳盤查占約7成最多，然而企業受金融機構要求而獲得更優惠融資條件未見成長；此外，碳定價與用電大戶條款等政策過於寬鬆，企業對綠色貸款需求偏低，有6成企業不清楚或不需要氣候相關金融商品。

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勞動人權部分，近7成企業表示有僱用重返職場的中高齡或高齡者，傳統高碳排製造業略高於其他產業；僅約6成企業表示男女薪資無明顯差異，主管人數則是男性明顯高於女性。

調查指出，約53.4%企業表示若減碳計畫對員工產生重大影響有建立溝通管道，但僅16.2%企業有評估減碳計畫對員工影響。整體而言，電子高碳排產業及有進行氣候揭露的企業，有較高比例進行工廠或營運據點及供應商人權盡職調查，大多是來自客戶供應鏈的壓力。 （編輯：張雅淨）1140611