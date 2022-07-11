台北市長三腳督 黃珊珊邀蔣萬安、陳時中看城博

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）衛福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，獲民眾黨主席柯文哲支持參選的北市副市長黃珊珊今天首度回應，隔行如隔山，邀請陳時中及國民黨參選人蔣萬安參觀台北城市博覽會。

民進黨選對會昨天傍晚6時許通過建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人，陳時中隨即發布參選聲明，提到台北是他的家，「知道這個城市的發展已經停滯太久」等。

獲民眾黨主席柯文哲支持，但遲未正式宣布參選北市長的黃珊珊今天上午首度回應此事，在臉書發文說，陳時中變成政治候選人的第一天就提到「台北市停滯太久」，讓她感到相當遺憾，應該是隔行如隔山，還沒花時間好好認識這座城市。

黃珊珊列舉台北市多項成績，包含社宅數量全台第一、雙語教育口碑全台第一、招商成果全台第一、還債數字全台第一等等，強調絕大多數客觀指標中，北市府在8萬名公務員的努力下，不只領先全台，更是在亞洲城市名列前茅。

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黃珊珊表示，國民黨、民進黨曾輪流執政這座城市，可以輕易用各種負面言論否定台北市的進步，但這些負面言論掩蓋不住這些進步指標，過去8年來表現更加突出。

黃珊珊說，她要誠摯邀請作為衛福部長、流行疫情指揮中心、政治候選人的陳時中，以及已宣布參選的立委蔣萬安，8月27日至9月11日來參觀台北城市博覽會，看看這座城市的進步，了解台北的未來。（編輯：李亨山）1110711