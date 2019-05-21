華南盃少棒新竹市扣倒基隆 教練不滿意表現

（中央社記者楊啟芳台北21日電）華南金控盃全國少棒錦標賽今天在青年公園進行A組敗部賽事，新竹市以16比1提前4局扣倒基隆市，不過由於小朋友臨場反應不佳，新竹市隊總教練阮瀚逸並不滿意球員表現。

新竹市這場比賽打擊凶猛，第1局攻下5分、第2局3分、第3局6分、第4局2分，最終就以16比1提前4局扣倒基隆市。其中新竹市第5棒黃弈翔3打數敲出2支安打，包辦5分打點、跑回4分，第6棒江禮恩則是4打數敲出3支安打，皆為二壘安打，包辦3分打點、跑回2分。

雖然以大比分取得勝利，新竹市總教練阮瀚逸卻表示，「今天他們表現不好，因為這次帶的選手以五年級居多，經驗比較不足，臨場表現不好，不管投、打、守都是，投手都出現不必要的保送，我認為不應該」。

新竹市一共動用3名投手，僅先發王宣棋有失分，第2局投保送後，被基隆市林萬森敲二壘安打，下一棒周怡君擊出滾地球，掉1分。第2任投手蔡若恩投1.2局被敲1支安打、投1次保送無失分；第3任投手黃弈翔投1局，沒被敲安打，投1次保送無失分。

不過阮瀚逸提到，新北市第9棒陳治全於第4局敲出二壘安打，讓他比較驚喜，阮瀚逸笑說：「他終於生出第一支安打了，因為他之前練左打比較沒有發揮，改回慣用手後擊球率變高，打出的球也比較強勁。」

另外基隆市是首度參加大型選拔賽，不過19日因為球員大部分都沒有身分證，被取消資格，以0比6敗給新北市，昨天全隊臨時辦好身分證，今天才得以出賽。（編輯：張芷瑄）1080521