武漢肺炎全球最新情報 4/2

美國加州舊金山灣區聖克拉拉郡（Santa Clara County）3月17日起施行居家防疫，但是民眾出門遛狗是可被接受的例外。中央社記者周世惠舊金山攝 109年3月18日

（中央社台北2日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球確診病例突破90萬例，死亡人數逾4萬5000例。美國是全球感染人數最多國家，確診數破20萬例、至少4361人死亡。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣1日新增7起確診病例，均為境外移入。歐美境外移入疫情稍緩，未來將全力防堵居家檢疫。

總統蔡英文1日上午宣布捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員後，歐盟執委會主席范德賴恩晚間公開感謝台灣。這是歐盟執委會主席首度針對台灣發表聲明，意義重大。

● 中國

中國（不包括香港及澳門）迄今已宣布3312起死亡及8萬1554起確診病例，有7萬6238例治癒。中國自3月31日以來新增36起確診感染及7起死亡病例。

● 日本

日本將擴大實施入境禁令，總計禁止來自73個國家和地區的旅客入境。另外，所有入境者皆須自主隔離14天。

截至1日晚10時（台灣晚間9時），日本境內確診者及機場檢疫檢查出的確診者、搭包機返國者等總計2494起確診病例。若加上鑽石公主號郵輪712例，總共3206例確診。

武漢肺炎疫情延燒，東京3月30日新增13人確診。東京都知事小池百合子呼籲年輕人晚間不要去人潮聚集的地方。圖為3月28日上野周邊許多年輕人仍出門逛街。中央社記者楊明珠東京攝 109年3月30日

● 韓國

韓國至1日凌晨零時，確診人數達9887例，較3月31日增加101例。

● 馬來西亞

馬來西亞1日新增142起武漢肺炎確診病例，全國累計2908例。死亡病例增加2起，累計45例，死亡率約1.55%。

● 菲律賓

菲律賓1日新增227起確診病例、8人死亡，累計2311人確診，96人病逝，50人康復。

● 紐西蘭

紐西蘭政府1日表示，過去24小時新增61例確診，累計確診708例，但本週確診數已經下滑。

● 泰國

泰國公共衛生部1日宣布新增120起確診病例，總數累積為1771起，並新增2死病例，死亡人數為12人。

為避免疫情延燒，泰國各府有不同措施抗疫。不少府採取類似宵禁的措施，呼籲民眾晚間不要外出，或是要求便利商店關門，有的府則是直接禁止觀光客出入。

● 印度

印度1日確診人數達417例，再創單日確診數紀錄，其中有3名醫師。新德里市政府宣布，若醫護人員因此死亡，將提供1000萬盧比撫卹金。

● 伊朗

伊朗1日表示，過去24小時境內新增138起武漢肺炎死亡病例，全國累計3036人不治，確診數則增至4萬7593例。

英國實施3週禁足令，倫敦地鐵站張貼告示，告知民眾如果非得出門上班，應該延後出勤時間，避開早上高峰期。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年3月26日

※ 歐洲

● 英國

英國連續兩天刷新武漢肺炎病故人數，1日新增563例死亡，比前一天的381人大幅增加，總數來到2352人。截至1日上午9時，累計確診人數2萬9474人，較前一天增加4324例。

英國政府1日表示，由於爆發2019冠狀病毒疾病疫情，原訂11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場的聯合國氣候峰會已經延至明年。

● 法國

法國通報新增509例死亡病例，創下最高單日增幅，累計4032人病故，確診病例也新增4681例，共達5萬6989例。

● 德國

德國1日確診人數增至6萬7366人，有732人因此喪命。與前一天相較，確診人數增加5453人，死亡人數增加149人。

● 義大利

義大利於2月底通報武漢肺炎死亡首例，目前已累計1萬2428人死亡、10萬5792人確診感染及1萬5729人康復。

● 西班牙

西班牙1日表示，過去24小時境內新增864起武漢肺炎死亡病例，刷新單日通報死亡人數紀錄，全國累計超過9000人不治，確診數也突破10萬例大關。

● 俄羅斯

俄羅斯當局指出，1日新增440個確診病例，累計確診人數達2777人，24人死亡。

俄羅斯國會通過一項「抗疫法案」，針對嚴重違反隔離檢疫規定者，最高可處7年有期徒刑。

美國武漢肺炎確診數突破20萬大關，為全球最大疫區，但前線醫療人員卻須面對口罩、個人防護設備不足的問題。圖為美國醫療人員在華府一處「得來速」檢測站為民眾採檢。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年4月2日

※ 美洲

● 美國

根據約翰霍普金斯大學統計，美國境內確診人數已突破20萬人，至少4361人染病不治，目前共有20萬3608例確診，人數為全球之最。

紐約州仍是美國疫情的重災區，為遏阻病毒蔓延，紐約期望民眾自律保持社交距離，如果屢勸不聽，警方有權罰款最高逾新台幣1.5萬元。

美國羅斯福號航空母艦上疫情惡化，美國海軍將採取行動，承諾分批讓士官兵上岸隔離檢疫，且極有可能在24小時內把艦艇上多數人轉移到關島的旅館，僅一部分人力留船執勤。

● 加拿大

疫情加劇恐造成醫療物資短缺，加拿大總理杜魯道3月31日表示，將撥款20億加幣（約新台幣426億元）添購醫療設備。

● 巴西

巴西3月31日確診病例已達5717例，較30日新增1138例；死亡案例新增43起，累計達201起，創下單日確診和死亡人數最高紀錄。

● 古巴

古巴為了遏止疫情，將暫停國際航班入境，並下令所有外國船隻駛離古巴水域。哈瓦那當局也罕見宣布暫停勞動節（May Day）遊行。

● 哥倫比亞

哥倫比亞地方當局31日首度通報兩起原住民確診病例，使各界更加擔心這種高度傳染性疾病可能重創脆弱的部落社區。這個南美洲國家迄今通報至少900起確診病例，16人喪命。1090402