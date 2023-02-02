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中山大學研究「海木耳」固碳率高 能吃也能助抗暖化

2023/2/2 11:25（2/2 12:13 更新）
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國立中山大學研究團隊發現，海藻「海木耳」固碳率為大安森林公園2倍，且藉綠能降溫能克服夏天水溫過高不利生長瓶頸，以魚蝦養殖廢水種植還能提高固碳率。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月2日
國立中山大學研究團隊發現，海藻「海木耳」固碳率為大安森林公園2倍，且藉綠能降溫能克服夏天水溫過高不利生長瓶頸，以魚蝦養殖廢水種植還能提高固碳率。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月2日
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（中央社記者曾以寧高雄2日電）中山大學研究發現，海藻「海木耳」固碳率為大安森林公園2倍，且藉綠能降溫能克服夏天水溫過高不利生長瓶頸，以魚蝦養殖廢水種植還能提高固碳率，能食用也能助抗暖化。

中山大學今天透過新聞稿表示，海洋科學院長洪慶章率領研究團隊，測試原產於小琉球的紅藻「海木耳」捕碳效率，發現海木耳固碳率名列前茅，為30噸（CO2/公頃/年），是大安森林公園（15噸/公頃/年）的2倍以上，若添加營養鹽更可高達50噸。

然而，海木耳就像多數大型藻類，偏好攝氏25度以下低溫海水，台灣海域4月底至9月初海溫過高，不利海木耳發揮固碳功能。團隊透過太陽能綠電設置冷卻系統，經冷氣傳導至冷凝棒，克服高水溫瓶頸，使海木耳在炎熱夏天可持續生長、固碳。

團隊並仿照魚菜共生理念，將海藻與魚蝦同室養殖，欲利用充滿魚蝦排泄物的養殖廢水提供海木耳成長養分。但因培養池濁度過高，有大量懸浮顆粒和小型藻類附著，不利於光合作用，致海木耳逐漸褪色、死亡。因此改採分池飼養，將魚蝦養殖廢水過濾後注入海藻養殖池，作為添加營養鹽，緩解魚蝦排泄物造成的優養化問題，也成功提升海木耳固碳率。

團隊成功全年於戶外大體積養殖海木耳，成果獲國際期刊「Science of the Total Environment」刊登。團隊指出，去年12月起已在澎湖進行海上測試，若能實現大規模海上養殖，將能助台灣邁向淨零減碳。

洪慶章說明，「藍碳」包含海草、紅樹林與海藻等儲存在沿近海域中的碳。台灣海岸帶總長1400公里，若於周圍100公尺範圍大批種植海草或紅樹林，種植面積也僅140平方公里，固碳能力有限；但台灣管轄海洋疆域約達18萬平方公里，若大量養殖海藻，固碳潛力可期。

洪慶章表示，過去海藻養殖研究，多研發作為食品、健康飲料、化妝品及飼料使用，固碳研究也多以小型缸養殖，鮮有研究單位運用大體積種植驗證海藻固碳率。團隊成功以數個6噸至17噸的大體積海水養殖，每周可採集約50至80公斤的海木耳，不僅可投入食品市場，也可投入海洋減碳，力抗全球暖化。（編輯：黃世雅）1120202

國立中山大學海洋科學院院長洪慶章（左）率領研究團隊，測試發現台灣海木耳固碳率每年每公頃可達30噸，是台北大安森林公園的2倍。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月2日
國立中山大學海洋科學院院長洪慶章（左）率領研究團隊，測試發現台灣海木耳固碳率每年每公頃可達30噸，是台北大安森林公園的2倍。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月2日
#洪慶章
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