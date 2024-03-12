彰化晶鼎焚化爐爭議 經部：須獲縣府執照與民眾同意

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（中央社記者劉千綾台北12日電）彰化晶鼎焚化爐興建案爭議不斷，居民今天北上抗議盼停止開發。經濟部表示，開說明會只是興建程序之一，開發單位仍需依照規定，取得彰化縣政府核發建築執照及在地居民同意，若計畫無法達成，將依照合約檢討，並研議後續作為。

彰化晶鼎焚化爐興建案預計14日將在當地舉辦說明會，在地居民今天北上赴總統府遞交陳情書。經濟部指出，晶鼎焚化爐興建案起源是因應彰化縣政府於2019年起，多次發函表達有廢棄物處理困境。

經濟部重申，如果因為無法取得彰化縣府核發執照，也無法與民眾溝通取得共識，後續將依照合約要件，檢討晶鼎焚化爐興建案推動的必要性。

經濟部強調，立場並無不同，焚化爐興建案既由地方政府表達需求，也應該讓地方政府及在地民眾同意，必須取得縣府發放的施工許可及建照。

經濟部透露，焚化爐興建案目前處於停工狀態，相關抗爭的起源是開發單位依環評法規定，要舉辦公開說明會，而公開說明會只是興建程序之一，後續開發單位仍需依法規及契約要求，取得彰化縣政府核發建築執照及施工許可，完備程序才可再續行後續作業。

經濟部表示，若開發單位後續仍無法依建築法取得建築執照申請，或興建期程未達成契約及法規要求，導致計畫無法達成，經濟部將依照合約，檢討計畫推動必要性，並依契約規定，研議後續作為。（編輯：張若瑤）1130312