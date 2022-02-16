男子涉謊稱台大學霸詐騙父母 二審改判無罪確定

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（中央社記者劉世怡台北16日電）桃園市郭姓男子涉謊稱跳級念台大、任職中央研究院等，向父母詐取生活費等10餘年，一審依詐欺及偽造文書判刑10月。郭男撤回偽造文書上訴，二審今認檢方舉證不足，改判詐欺罪無罪確定。

二審台灣高等法院新聞資料指出，桃園地檢署起訴認為，郭姓男子向父母佯稱因在台大電機系碩士班就讀成績優異，可直接跳級就讀博士班，且是最年輕學生，需要先去某科技大學唸書並實習做職前訓練，但仍須繳交碩士班學費等，97年底詐得新台幣185萬元，以作為郭男在台大電機系碩士班就讀的學雜費及生活費用。

檢方指控，郭男又於98年間起向父母佯稱，台大某教授推薦他至到加拿大及紐約就讀室內設計與建築博士學位，需要出國唸書費用，陸續詐得250萬元。

一審認定郭姓男子行為，構成2個詐欺取財罪各判6月徒刑、1個偽造文書罪2月徒刑，應執行10月徒刑，均得易科罰金。

郭男不服，提起上訴，於二審審理期間，撤回偽造文書罪上訴；二審僅就詐欺取財罪部分審理，今天宣判。

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二審認為，郭男曾向父母訛稱其就讀台灣大學電機系碩士班，但他父母歷次指訴情節，就詐取金額有重大歧異，他的父母都說家中置放有大量的現金，但就款項為何，彼此證述不一，也未舉出任何實據，且何時將現金款項交付給郭男，也無法舉證。

二審認為，檢方指控郭以就讀碩士班、出國進修為由，向父母詐取185萬元、250萬元，為具有瑕疵的指訴，並無其他證據足以佐證，無從認定郭男構成詐欺取財，因此改判無罪，全案確定。（編輯：張銘坤）1110216