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台股重挫失守萬八大關 法人：短線恐維持弱勢

2022/1/21 19:53
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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台股今天下挫318.98點，以17899.3點作收。法人指出，台股隨美股腳步走弱，不排除再回測季線約17819點。若美股持續走弱，加上台股進入封關倒數，短線弱勢可能性高。

台股今天跳空開低，上午10時過後跌幅擴大，電、金、傳全面走弱，終場下跌1.75%、318.98點，以17899.3點作收，指數跌破萬八、17900點關卡，成交值新台幣3041.71億元。

法人指出，在全球股市弱勢約1個月後，台股近期有落後補跌意味。台股今天股匯雙殺，外資倒貨400億元，加上近期國際股市疲弱，台股不排除再向下回測季線。若美股持續走弱，台股短線弱勢可能高。

華南投顧董事長儲祥生則認為，美股昨天表現太弱，跌勢超乎預期，拖累台股今天表現。櫃買指數1月以來下跌約9%，加權指數短線負乖離率高，不過市場基本面跟1個月前沒有太大變化。

他說，市場靜待美國聯準會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC）會議，將在台股封關後才會公開結果，升息時間表將是一大重點。若Fed升息步調如市場預期，預計全球股市有望走揚，台股有機會在農曆年後補漲。

另外，貨櫃三雄成殺盤重心，長榮跌6.85%，收115.5元，萬海下挫5.9%、收151.5元，陽明跌破百元大關、收99元。

儲祥生分析，運價持續維持高檔，市場預期貨櫃三雄今年獲利狀況仍佳，有望維持去年水準。近期股價跌深，不過在基本面、高殖利率題材下，後市有望轉強。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）21日至5053.12點，週跌41.24點。（編輯：黃國倫）1110121

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