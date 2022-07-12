金管會：監理資本市場秩序 尊重國安基金決策

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（中央社記者謝方娪台北12日電）國安基金今天召開臨時會決議進場護盤，金管會晚間指出，金管會功能是監理資本市場秩序，國安基金是維持股市穩定，兩者功能不同，金管會尊重國安基金決策。

台股重挫失守萬四，國安基金決議進場護盤，金管會證期局今天晚間強調，金管會監理資本市場秩序、國安基金維持股市穩定，兩者功能不同，金管會尊重國安基金決策；金管會將密切關注股市動態，並考量投資人權益及市場穩定，適時提出相關穩定股市措施。

金管會統計今年至7月12日為止，台股日均量為新台幣2767億元，相比去年日均量3914億元下滑，不過因去年基期較高，若進一步相比過往年度日均量落在800億元至2000億元區間，目前日均量仍相對高。

今年至7月11日為止，台股跌幅為21.29%，那斯達克跌幅27.31%、韓國跌幅21.41%、道瓊跌幅14.21%、香港跌幅9.72%、上海跌幅8.96%、日本跌幅6.87%，金管會評估台股表現仍介於主要股市跌幅區間。

若檢視6月至7月11日為止，台股跌幅為14.68%，韓國跌幅12.87%、那斯達克跌幅5.87%、道瓊跌幅5.51%、日本跌幅1.71%，台股跌幅相對較重。

金管會官員說，去年台股漲比較多，修正幅度可能相對大，不過目前評估台股和國際主要股市表現仍相當，金管會仍會綜合評估相關指標表現，審慎判斷是否採取相應穩定措施。

至於市場關注外資今年以來賣超台股已近兆元，官員表示，今年截至7月12日為止，外資賣超台股達9676億元，不過截至6月底外資累計淨匯入餘額仍達2234億美元，顯示外資仍持續投資台灣。

根據金管會統計，今年截至7月10日為止，上市櫃公司執行庫藏股總計59件，其中有22件還在執行中，預計最大可買回金額為51.51億元。

除了呼籲投資人關注基本面表現，證交所及櫃買中心近日也數次對外發布新聞稿，提醒投資人審慎確認相關資訊，避免市場謠言和不實資訊干擾證券市場。（編輯：楊蘭軒）1110712