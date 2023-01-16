升息衝擊資本市場震盪 去年壽險初年度保費銳減26%

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（中央社記者張璦台北16日電）壽險公會統計，壽險業2022年全年初年度保費、續年度保費、總保費持續呈現「三衰」；其中，壽險業全年初年度保費新台幣7729.95億元，年減達26.2%。

壽險公會今天公布壽險業業績概況，加計認列在負債項下收入，壽險業去年全年的初年度保費收入為7729.95億元、年減26.2%，續年度保費收入為1兆5613.94億元、衰退18.8%；合計壽險業去年全年總保費收入為2兆3343.89億元、年減21.4%。

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針對2022年度壽險業業績表現，壽險公會表示，傳統型保險商品部分，因業者對利變型商品的宣告利率調升態度轉趨謹慎，與民眾預期不符，另因新台幣兌美元貶值，不利美元利變壽險銷售，以及民眾預期未來保費將因應升息轉趨更便宜，致12月保戶轉採觀望態度，去年度傳統型初年度保費收入，年減幅度擴大至9.4%。

投資型保險商品方面，壽險公會指出，因資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值，保戶對投資態度轉趨保守，加上投資型保單高齡條款新制於10月1日起上路，對通路銷售也有影響，使得去年度投資型初年度保費收入，年減也擴大至40%。（編輯：潘羿菁）1120116