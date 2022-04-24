疫情不焦慮 陳其邁邀精神科醫師直播談紓解心情

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄24日電）COVID-19確診數增加，高雄市長陳其邁今晚邀精神科醫師直播，談疫情期間如何調適心情。醫師建議不要過度關注讓人恐慌的數字，維持規律生活，盡量正向思考。

高市今天新增145例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，隨著確診數攀高，陳其邁邀高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神醫學部主治醫師兼主任陳正生在臉書直播，談疫情期間如何調適心情。

陳正生說，疫情期間，有些科別病患減少，但精神科業務量反上漲，根據健保資料，精神科門診增加約15%至20%。有強迫症患者病情加劇，更「勤洗手」，也有原本活潑的老人，因無法外出，覺得生活沒意義，變得不開心。

陳其邁說，他自己就常晚上煩惱到睡不著，一個晚上起來2、3次，睡眠品質很不好。也有居家隔離者在家不知如何紓解心情，一個人在家很悶；也有人搭公車、到餐廳吃飯會緊張，甚至看到有人咳嗽就害怕。

陳正生表示，疫情會確實讓人感覺風聲鶴唳、動輒得咎，但其實現在COVID-19無症狀、輕症居多，民眾可不用過度關注會讓人驚慌的數字，盡量正向思考，避免負面、批判的想法。他並建議民眾維持規律生活，也可以透過看書、追劇、運動等方式轉移注意力，或利用通訊軟體與好友互動。

陳正生說，如果真的緊張過頭，別人只是清喉嚨或常態性過敏症狀就很焦慮的話，可以尋求專業醫師協助。如果發現家人作息不對，有悲觀思想，也要趕快尋求醫師協助。

陳正生並表示，很多確診者會自責，怕害到人，這時家屬不可火上加油，比如對確診者說「就叫你不要去哪」，恐會加重確診者自責情緒，盡量傾聽不要批判，給予支持。

陳其邁說，民眾可做一些有興趣或想做的事，或到戶外空曠地方走走、運動。如果家中有精神疾病患者，家屬也要特別注意狀況，留意是否病情加劇，有必要就醫時，還是要就醫。（編輯：管中維）1110424