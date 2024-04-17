台中喵警長「伍丼么」人氣爆 收大量罐罐驚呆小編

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）喵警長「伍丼么」任職台中市豐原警分局翁子派出所，呆萌樣深受民眾喜愛，還有人致電預約見面會，人氣爆棚，近日收到大量罐罐，警所小編也驚呆，網友笑稱沒薪水自己賺罐罐。

「伍丼么」是民眾撿到後，送到台中市豐原警分局翁子派出所，後來派出所順勢「收編」認養，目前有4個多月大，可在派出所自由活動，經常出沒值班台「執勤」，深受民眾喜愛，還一度躍上媒體版面。

翁子派出所臉書（Facebook）專頁發文說，16日收到大量「罐罐（罐頭）」，讓小編對伍丼么受歡迎的程度感到吃驚，也不忘提醒民眾收到不明包裹務必查證，不明貨到付款及極有可能是詐騙。

翁子派出所長詹子瑩今天向中央社記者表示，當天收到網路平台的包裹，本以為是派出所內人員的包裹，詢問後卻無人認領，因只有署名「翁子派出所」，初步排除爆裂物後，一邊錄影一邊拆包裹，發現是大量貓罐頭，所有人都傻眼。

詹子瑩表示，這是第一次收到給「伍丼么」的包裹，這些貓罐頭可讓牠吃2個多月，已先開了一罐讓伍丼么品嚐，幫牠補補身體，希望多長點肉。

詹子瑩也透露，日前還有民眾致電派出所，預約和伍丼么的見面會。未來會安排詐騙宣導等勤務，希望透過伍丼么的高人氣呼籲民眾小心。有網友留言笑稱，伍丼么沒薪水，只能靠大家丟罐罐了。（編輯：郭諭儒）1130417