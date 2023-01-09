夢多回日本比健美賽險墊底 鼓勵新秀挑戰自我

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日籍藝人夢多2022年7月在台灣舉辦「夢想盃」健身大賽，獲得高度迴響與好評，2023年再規劃舉辦「新秀挑戰賽」，鼓勵大家努力健身、勇於參加比賽。（宜辰整合行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月9日

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）熱愛健身的日籍藝人夢多去年7月在台灣舉辦「夢想盃」健身大賽獲好評，今年規劃再舉辦新秀挑戰賽。先前他回日本比健美賽幾乎墊底，但他無懼面對失敗的勇氣，就是想挑戰自己。

夢多去年連續參加台灣、日本、美國3場健身比賽，其中回家鄉日本比賽的那一役，最令他印象深刻，因為他的成績幾乎是最後一名，「我去之前就做好不可能會贏的心理準備，因那些選手累積了更多時間，他們真的很厲害」。

夢多表示，自知已經42歲，肌肉成長不像年輕人那麼快，「只是我想給大家看到我的態度，讓他們知道雖然我達不到國際選手的水準，但連我都可以來這麼強的舞台，你們也可以。而且我非常清楚，連續3場比賽，每一場我都有在進步」。

夢多透露認真投入健美比賽的3年間，一直將體態保持在絕佳狀態，體脂肪平均維持在10%上下，「我在備賽的時候，生活非常規律，很早起床吃早餐、做有氧，然後去工作；如果我沒有踏上比賽這條路，現在可能我的體脂肪是38%」。

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夢多今年3月規劃舉辦「新秀挑戰賽」，希望健身的人都能鼓起勇氣，「新秀挑戰賽的門檻比較低，就算你只練了1年，但有線條、有自信，想把100公斤瘦到80公斤的成就感表現出來，都可以來參加」。

夢多表示，「新秀挑戰賽」所有軟硬體都會比照「夢想盃」高規格，「我的目的就是回報台灣，把健身這塊市場做得越大越好。市場要變大，就需要更多人對比賽有興趣」。 「新秀挑戰賽」將於3月12日在台中國際展覽館登場，目前已開放報名。（編輯：張芷瑄）1120109