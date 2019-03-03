半導體景氣變數多 瑞昱義隆聯詠今年仍看俏

（中央社記者張建中新竹3日電）半導體產業景氣變數多，除美中貿易戰造成大環境不確定性提高，還有供應鏈庫存水位偏高，半導體廠多對今年營運展望保守，不過，瑞昱、義隆與聯詠今年展望依然樂觀。

台積電、聯電與聯發科等重量級半導體廠已陸續召開法人說明會，因第1季為產業傳統淡季，尤其當前供應鏈庫存水位偏高，又有貿易戰變數引發需求急凍，今年第1季展望普遍保守。

台積電即預期，因手機需求疲軟及供應鏈庫存水位偏高，又有晶圓14B廠爆發晶圓瑕疵事件影響，第1季營收將約70億至71億美元，恐將季減25%。

因需求疲軟，台積電預期，供應鏈庫存調整，直至今年中庫存水位才可望回復至正常季節性水準。台積電預估，今年總營收將僅微幅成長1%至3%，展望保守。

聯電也預期，受入門款和中階智慧手機市況低於預期，加密貨幣價值持續下跌，第1季客戶需求進一步減緩，產能利用率將約81%至83%，毛利率將僅5%。法人預估，聯電第1季本業營運恐將持續虧損。

聯發科第1季營運也將隨著市場趨勢下滑，季營收將約新台幣487億至536億元，將季減12%至20%，聯發科認為，今年智慧手機市場成長不易，在電源管理晶片與特殊應用晶片等成長型產品業績成長支撐下，總營收將較去年持平或微幅成長。

聯詠在面板驅動暨觸控整合單晶片(TDDI)出貨穩定，加上主動式有機發光二極體(AMOLED)驅動IC量產出貨，第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將約146億至150億元，季減2%至5%。

除AMOLED驅動IC新產品挹注，智慧手機TDDI滲透率也可望提升至3成，對聯詠營運有利，法人預期，聯詠今年總營收可望突破600億元關卡，將成長2位數百分點，並續創歷史新高，營運表現亮麗可期。

義隆除看好筆記型電腦觸控板市占率還有擴增空間，並預期觸控螢幕隨著新規格推出，產品單價也將同步往上提升，是推升未來營運成長的動能。

瑞昱在網通市場需求動能延續下，第1季展望樂觀，並預期今年包括網通等所有產品線都可望成長，全年展望也維持樂觀看法。（編輯：黃國倫）1080303