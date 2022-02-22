8條感染源不明傳播鏈走向 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）國內疫情持續，仍在監測中感染源不明傳播鏈剩8條，近日個案多為居隔陰轉陽，疫情指揮中心研判各傳播鏈都在收斂中，指揮官陳時中今天下午2時將說明最新疫情走向及防疫作為。

據中央流行疫情指揮中心統計，截至昨天，仍在監測中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染源待釐清傳播鏈共8條。分別為新北設計師衍生宗教協會案、新北樹林電子廠移工群聚案、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、桃園日翊物流案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，及新北加強防疫旅館工作人員案。

指揮中心先前評估春節連假過後2週為疫情觀察期，2月14至20日的疫情狀況，與前一週2月7至13日相比，本土病例降低42%，顯示國內疫情穩定可控，疫情管理與地方政府運作皆良好，放寬是勢在必行，鬆綁方向勢必是今天記者會關注焦點之一。

另外，指揮中心日前公布邊境檢疫政策規劃放寬方向，包含檢疫期從14天縮短至10天、放寬商務人士入境條件並比照縮短檢疫等，其中一項評估標準，即為春節期間整體有效再生數（Rt值）維持在1上下。

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針對先前宣布的放寬商務客入境條件等邊境鬆綁措施，陳時中昨天已在廣播節目中說明，估計3月中旬開放，若確定要開放，本週就差不多會宣布相關事宜，因要讓入境者有時間準備，相關新制是否今天公布備受關注。

截至昨天國內累計2萬56例確診，分別為4615例境外移入，1萬5387例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，另13例為境外移入。（編輯：陳政偉）1110222