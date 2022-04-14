中途離校學生中介措施 助114生復學或就業

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教育部試辦中途離校學生中介教育措施，透過中餐、飲料調製等多元彈性課程，鼓勵學生發展興趣，依興趣返回學校繼續學習，或是先到職場學一技之長。圖為學生的課程實作狀況。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月14日

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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部於去年5月起試辦中途離校學生中介教育措施，透過自我探索、追蹤輔導的措施，協助迷途學子找到方向，成功讓114名離校學生復學或就業。

教育部國民及學前教育署今天發出新聞稿指出，民國110年5月起委託宜蘭縣得安家庭關懷協會試辦「高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫」，由各校陸續轉介了140人，其中有50人已復學且穩定就學達3個月以上；64人投入職場就業，另有多人在輔導下，轉而參與政府的就業方案。

學生中途離校的原因相當複雜，有可能是家庭出現狀況，或是學習落後、遭到霸凌、受同儕影響等。國教署透過中餐、飲料調製等多元彈性課程，以及自我探索課程、後續追蹤輔導措施，長時間陪伴、支持學生，瞭解每個人的狀況和需求，慢慢尋找個人性向和發展方向。

國教署指出，對於未來無定向的學生，必須啟發學習動機，依興趣返回學校繼續學習，或是先到職場學一技之長。中介教育措施目前是試辦階段，未來將持續推動。

依據「高級中等學校學生穩定就學及中途離校學生輔導機制實施要點」，中途離校指休學、不明原因連續3天未到校上課等狀況，學校須依法通報，訂定追蹤輔導機制。（編輯：張雅淨）1110414