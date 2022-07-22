97名特殊才能新住民子女 移民署頒發獎助學金

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（中央社記者劉建邦台北22日電）母親為中國新住民、父親是泰雅族原住民的李心平，因熱愛族語，就讀高中時得到全國泰雅族朗讀特優，獲移民署頒發獎助學金。移民署今天指出，共97名特殊才能新住民子女獲獎。

移民署發布新聞資料表示，為鼓勵新住民子女發揮特殊才能，只要入選奧運、亞運等國際競賽國家代表隊，或在全國運動、語文、音樂、美術及舞蹈比賽榮獲特優或優等，都可申請特殊才能獎勵金，110學年度新住民及其子女培力與獎助學金，共97名新住民子女獲獎。

移民署指出，曾就讀國立蘭陽女子高中三年級的李心平，身為獨生女要兼顧課業及幫忙家裡務農，為實踐原住民身分及表達對族語熱愛，平時常與部落族人練習對話，加深對族語印象與連結，並多次參加朗讀比賽，終於榮獲全國語文競賽泰雅族朗讀特優獎項。

李心平並做好生涯規劃，前往大學就讀後，會拜訪其他原住民部落，探討自身部落所沒有特色及參考各原住民部落偏鄉教育政策，期許之後可回饋給部落。

移民署表示，曾就讀屏東縣國立內埔農工三年級李敏也獲獎助學金，李敏的母親是印尼籍新住民，2人從小相依為命，希望藉申請獎學金貼補家用，減輕母親經濟壓力，她除學業表現卓越，參加校內英語朗讀、繪畫等競賽也屢次獲獎。

李敏在國中三年級被教練挖掘後接觸拳擊，因不曾接受正規訓練，體能、肌力及技術比別人差，經2年訓練，榮獲全國中等學校運動會拳擊第一名，她將到大學就讀，期許能朝國手發展，讓更多人看見台灣。

移民署指出，期許新住民及其子女能抱持樂觀態度，發揮自我專長，勇敢朝夢想前進，未來成為具有競爭力的國家生力軍。（編輯：郭諭儒）1110722