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暖冬降雪少 歐洲滑雪場關閉或減少開放坡道

2023/1/10 18:47
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（中央社奧地利塞末林10日綜合外電報導）歐洲阿爾卑斯山目前處處可見棕色山坡和少量積雪，與遊客期待的冬季仙境大異其趣，專家說，這是因為近日來歐洲呈現極端暖冬天候，全歐1月份高溫紀錄已被打破。

法新社報導，從奧地利到法國、義大利和瑞士，滑雪坡道的積雪已逐漸消失，且由於氣溫過高，甚至無法製作人造雪。許多地勢較低的滑雪場不得不關閉，其他則減少服務。

各國滑雪場的情況如下：

●奧地利

儘管阿爾卑斯山已再度開始降雪，截至上週末，奧地利數百座滑雪場已有數十座關閉，其他許多滑雪場也必須減少服務。

奧地利飯店同業公會理事長費特（Walter Veit）指出，飯店訂房狀況穩定，但因氣候溫暖，一月訂房銳減幅度恐怕會超出往常。

滑雪場業者表示，一日遊客源已減少。有些業者為彌補坡道關閉，而減少滑雪場乘車價格。

●法國

由全法250家滑雪場纜車業者組成的法國滑雪俱樂部（Domaines Skiables de France）指出，截至上週，法國開放的滑雪坡道不到一半。

阿爾卑斯山蒂涅（Tignes）滑雪場被迫取消原訂本月13日和14日舉行的Andros Trophy雪地賽車；本月原訂在孔塔米訥（Contamines）雪場舉行的特勒瑪克世界盃滑雪賽（Telemark World Cup）延後到2月。

●義大利

義大利中部的滑雪場已關閉，此一地區的旅行業者籲請政府設法解決問題。目前滑雪教練已失業，飯店訂房也取消。

●瑞士

截至上週，瑞士約有半數雪場不得不完全或局部關閉，尤其是位於中、低海拔的雪場。

旅遊官員表示，滑雪山區訂房率與去年假期期間相同，只是一日遊的客源減少8%。

瑞士雪場纜車業的代表組織表示，由於氣候溫和，這些業者的營業額比去年減少9%。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1120110

#瑞士
#奧地利
#義大利
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