不堪多次騷擾殺死街友 女子判12年定讞

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（中央社記者林長順台北9日電）苗栗市黃姓女子不滿徐姓街友多次騷擾等狀況，110年8月間持水果刀刺死徐男。台中高分院依殺人罪判處黃女有期徒刑12年，監護2年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，37歲的徐男是街友，經常在苗栗市南苗地區周邊遊蕩，並以附近土地公廟為家。擔任外送員的黃女因不堪徐男多次騷擾及竊盜水果刀，於民國110年8月間凌晨到土地廟找徐男，持新買的水果刀刺向熟睡中的徐男，隨後騎機車離開現場。

判決表示，黃女騎車到附近廟宇清洗水果刀後，又前往作案現場，察看徐男是否死亡後離去。當天上午8時許，2名民眾到土地廟發現徐男躺在沙發上，滿身是血，通報警消處理。警方循線查獲黃女犯案。

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黃女在警詢、偵訊、審理時均坦承坦承不諱，苗栗地方法院送精神鑑定後，發現黃女罹患思覺失調症，案發時的辨識行為能力顯著降低，依殺人罪判處黃女有期徒刑12年，並入相當處所施以監護2年。

台中高分院審理後認為，黃女素行良好，於本案坦承犯罪，犯後態度良好，雖尚未與被害人家屬達成和解，但犯罪的原因與環境在客觀上足以引起一般同情，犯罪情狀顯可憫恕，判決上訴駁回。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1120109