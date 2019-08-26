川普擬令美企撤離中國 電子業陷兩難

（中央社台北26日電）美國總統川普下令美國企業離開中國。紐約時報報導表示，依據法律，川普真的有這項權力，但現實狀況下，離開中國等於離開穩定的供應鏈與市場，讓美國企業感到不知所措，特別是電子業。

報導說，儘管川普總統想讓美國工商界與中國保持距離，但中國對全球商業至關重要，中國的工廠生產電子用品、製造業原料等一系列維持全球經濟運轉的必需品。

中國是生產種類繁多的商品效率最高的地方，包括產品供應鏈、勞動力及快速的物流系統，加上龐大的消費市場。報導說，這在短期內無法取代。

不過，隨著華盛頓和北京對彼此的產品徵收更高的關稅，工廠已經在離開中國。位於華盛頓的美國對外貿易委員會（National Foreign Trade Council）主席葉克沙（Rufus Yerxa）說，「這一切已讓工商界不知所措」、「他們對事態的糟糕程度感到震驚」。

而川普的最新威脅讓美國工商界領導人進一步擔心，跨太平洋貿易關係的變化速度，恐超出了他們的適應能力。

GoPro和孩之寶（Hasbro）等公司已公開討論在其他地方建廠。中國經濟放緩，其他公司也大幅削減業務，例如福特在中國的汽車銷售量出現萎縮，公司因而解雇了數千名約聘雇員。

當前局勢讓許多公司陷入兩難，中美關係或許有一天會改善，但關係改善了，已經將供應鏈轉移出中國的公司可能會發現，跟留在中國的公司相比，它們處於競爭劣勢。

不同行業面臨不同選擇。鞋子、玩具和服裝等低工資與低技能的行業，已向東南亞，或向印度、孟加拉等國轉移；因為以美元計算，過去15年裡，中國藍領工人的工資成長了8倍。

其他行業，特別是電子業，則發現更難與中國切斷聯繫。即使是已吸引包括三星等大批投資的越南，也尚未建立起一條完善的電子產品供應鏈。相形之下，中國的零組件公司不僅生產量大、且彼此競爭激烈，幾乎可以提供一家公司想要的任何產品。

但報導說，在中國，美國企業要面臨其他不一樣的風險。

在中國政府對國泰航空員工參與香港「反送中」運動表示強烈不滿之後，國泰航空行政總裁何杲（Rupert Hogg）辭職，在何杲宣布辭職之前，幾乎沒有人預見到一家大型跨國公司的CEO，會因為涉及中國的政治問題而被迫走人。

中共官媒人民日報8月12日發表了一篇措辭強硬的評論文章，批評外國公司允許產品或網站，暗示台灣或香港不屬於中國。文章警告說，在這些情況下，道歉是不夠的，需要有更多的懲罰。（編輯：翟思嘉/林克倫）1080826