朱銘美術館藝術長廊創作展 編織希望迎未來

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（中央社記者王寶兒台北27日電）朱銘美術館2022年藝術長廊創作展，邀請藝術家林淑鈴以「越過山，看見＿＿＿」為名，藉不同編織作品象徵在COVID-19疫情下的人們，盼能迎來幸福未來。

朱銘美術館館長賴素鈴透過新聞稿表示，200公尺長的藝術長廊，過去是以壁畫、塗鴉、牆面彩繪為主，近年開始新的嘗試，以大型裝置藝術讓作品、空間與觀眾產生更多不一樣的互動，今年特別邀請擅長編織創作的林淑鈴創作4件作品。

林淑鈴曾自述在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的狀態。她說，因為曾經的恐懼在想像中茁壯，在現實中確實地跨越過，「於是曾經的恐懼不再有力量了。現在，望向未來，很容易看到澄淨開闊的可能性。獻給一起經歷疫情的我們」。

朱銘美術館表示，林淑玲在此次創作試著透過不同編織作品經營出「起、承、轉、合」。以第一件隧道內的蟲蛹作品「蟄伏」為起點，看似安靜地等待，卻正經歷著成長蛻變。

走出隧道，迎面而來的則是以各色塑料線紗所編織的光束作品「尋光」，意味綻放著瑰麗色彩，帶來光明希望；接著用白色打包帶編織的成群雲朵「越牆」，象徵越過重重障礙；最後看到彩虹般的「幸福預感」，透過多彩打包帶，體現對未來的樂觀期許。

林淑鈴於1968年出生，2010年移居花蓮，接觸各式編織媒材如竹子、藤草、打包帶等。除是編織創作者，也是陶藝家，近年活躍於大型裝置藝術創作，曾獲邀參加東海岸藝術季、縱谷大地藝術季等。

「越過山，看見＿＿＿－2022藝術長廊創作展」即日起在朱銘美術館藝術長廊展出至明年5月28日。（編輯：管中維）1110227