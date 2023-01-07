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竹市玻璃工藝展登場 7大展區呈現廣泛應用多樣性

2023/1/7 13:08（1/7 13:31 更新）
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新竹市玻璃工藝博物館即日起至4月底，展出「表面深度－穿越生活表象玻璃工藝展」，用40組作品呈現玻璃的應用多樣性。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月7日
新竹市玻璃工藝博物館即日起至4月底，展出「表面深度－穿越生活表象玻璃工藝展」，用40組作品呈現玻璃的應用多樣性。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月7日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市政府今天表示，新竹玻璃工藝博物館即日起至4月底，展出「表面深度-穿越生活表象玻璃工藝展」，用40組作品呈現玻璃的應用多樣性。

新竹市政府發布新聞稿表示，此次展覽共規劃7大展區，展出逾40組展品，精選多名設計師的玻璃創作，除展現玻璃在生活上的應用外，更期望藉由設計呈現玻璃的抽象意涵，思考生活、生存與生命的議題。

文化局表示，在A、B展區有實用的花器、咖啡組、杯盤及燈具等玻璃製品，C、D展區展出玻璃科學儀器及推測設計作品，E、F、G三區則是較抽象的玻璃藝術作品。

文化局表示，新竹玻璃工藝博物館開館時間為週二至週日上午9時至下午5時，週一及除夕休館，相關訊息可上新竹市文化局官網查詢。（編輯：張芷瑄）1120107

#玻璃工藝展
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