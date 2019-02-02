印尼Go-Jek獲10億美元融資 綠軍團擴版圖

（中央社記者周永捷雅加達2日專電）印尼叫車平台Go-Jek昨天宣布，完成10億美元融資，除了現有投資者Google、京東和騰訊外，三菱公司和印尼企業也加入其中。新一輪融資讓Go-Jek估值達100億美元。

Go-Jek昨天宣布，完成新一輪融資10億美元（約新台幣307億元），除了現有投資者Google、京東和騰訊外，三菱公司和印尼投資公司Provident Capital也加入其中。

Go-Jek自2015年推出計程摩托車服務後，如今業務已擴展至代買餐點、快遞、行動支付、到府清潔、到府按摩等業務。Go-Jek另有提供汽車接送服務，稱為Go-Car。

近年來，在印尼各大城市街頭隨處可見身穿綠色制服和安全帽的Go-Jek騎士，這股「綠騎士軍團」旋風從印尼出發，前進東南亞開疆拓土。

Go-Jek進軍越南、泰國和新加坡市場。Go-Jek在越南提供食品遞送和計程摩托車服務、在泰國經營計程摩托車服務，在新加坡提供計程汽車接送服務。

這家印尼本土成長的新創企業目前業務覆蓋204個城市、200萬名司機和40萬個商家，其中大部分在印尼本土。

回顧Go-Jek的創立，由於印尼交通壅塞嚴重，長久以來，計程摩托車是民眾賴以通勤的交通工具。過去，摩托車司機通常聚集在街角守株待兔，他們有些沒有官方證件，車資由乘客與司機討價還價，有時也會有司機看準乘客趕時間而漫天喊價。

Go-Jek的出現，改變印尼計程摩托車混亂無序的狀態。它引進網路預訂系統和統一的收費標準，同時招募、訓練自己的騎士，並發放統一的綠色制服、綠色安全帽以及接單的智慧型手機。乘客在叫車前，APP會顯示出發地到目的地的距離以及估算費用。

Go-Jek到底有多方便，以記者自身經驗為例，遇到重大突發新聞時，過去只能仰賴排班計程車，但塞車往往令人心急。但現在，只要透過手機訂摩托車，不到5分鐘，摩托車就會在指定地點接送記者穿越大街小巷、避開車陣，在最短時間內到達目的地。

Go-Jek的收費，完全依照網路訂車時估算的價格，也比搭乘路邊的計程車或計程摩托車便宜，無需討價還價，也不會出現部分傳統計程車惡意繞路、態度不佳的情形。（編輯：陳永昌）1080202