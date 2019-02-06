歐洲叫車平台mytaxi 年服務4千萬趟次

mytaxi透過手機App媒合司機和乘客，是歐洲目前最普及的計程車叫車App。（mytaxi提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年2月6日

（中央社記者林育立柏林6日專電）歐洲的計程車一般不會在路邊隨招隨停，乘客必須到招呼站搭車或打電話叫車。來自德國的計程車叫車平台mytaxi近年大幅擴張，已成為歐洲最普及的計程車App。

2009年在漢堡（Hamburg）成立的mytaxi，號稱是全世界第一個直接媒合司機和乘客的計程車App，乘客透過手機可清楚看到計程車目前的位置、抵達時間和預估車資，還可在線上付款。

2014年，mytaxi被德國汽車大廠戴姆勒（Daimler）併購。近年來mytaxi擴展到奧地利、瑞士、西班牙、波蘭、愛爾蘭、瑞典等國，目前可在歐洲100多個城市使用，旗下擁有10萬名司機，註冊使用的乘客超過1000萬人，可說是歐洲最普及的計程車叫車應用程式。

mytaxi表示，2018年服務的趟次超過4000萬次，較前一年大幅成長6成，平均等車時間3.5分鐘，也減少了20秒。

mytaxi表示，去年服務量高度成長，原因除了與英國愛丁堡（Edinburgh）、義大利拿坡里（Napoli）等新增的服務據點有關，新推出的共乘功能，方便同一條路線上的乘客分攤費用，也吸引更多人使用。

mytaxi持續擴張，目前在歐洲各國有600名員工，今年預計再僱用450名員工。去年底在葡萄牙里斯本（Lisbon）首次推出的電動滑板車租借功能，市場反應還不錯，未來將擴張到歐洲其它城市。（編輯：施燕飛）1080206