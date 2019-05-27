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國際漫遊營收亮眼 電信業者擴大服務版圖

最新更新：2019/05/27 14:39

（中央社記者吳家豪台北27日電）電信業者台灣之星去年出入境國際漫遊服務營收創新高，看準旅遊商機，今天宣布「原號漫遊日租上網」服務新增烏克蘭、立陶宛、拉脫維亞、格陵蘭、哈薩克5國，版圖擴大至56國。

台灣之星發布新聞稿表示，2018年台灣之星月租型用戶數穩定成長，月租799元以上中高資費的新申裝與攜碼申辦用戶年增4%，加值服務營收年增39%，出入境國際漫遊服務營收年增17%。

在上述服務的帶動下，台灣之星去年全年行動營收年增13%，連續3年成長雙位數百分比，達成全年EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）轉正目標。

出境國際漫遊部分，台灣之星觀察，近年來不少「小眾」歐洲國家成為國人海外旅遊選擇的黑馬，不僅帶動台灣之星去年出境漫遊營收年增20%，其中「原號漫遊日租上網」服務營收年增率更高達37%。

此外，台灣本身擁有豐富的自然人文景色，吸引許多外國人至台灣旅遊，也帶動台灣之星去年入境漫遊營收年增13%。

為因應7、8月暑假即將到來，台灣之星今天宣布「原號漫遊日租上網」服務版圖再擴大，新增烏克蘭、立陶宛、拉脫維亞、格陵蘭、哈薩克5國。另外也和美商安達產物保險公司合作，提供旅遊平安保險的投保平台。（編輯：鄭雪文）1080527

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