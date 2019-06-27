核四燃料棒第3批運美 估剩1134束待運

（中央社記者蔡芃敏、劉麗榮台北27日電）核四確定不重啟，台電規劃分3年8批，明年底前將燃料棒全數運至美國，傳台電今天凌晨已外運第3批燃料棒，但因核子保安規定，台電不願證實；估計核四仍有1134束燃料棒待外運。

行政院原子能委員會表示，去年5月批准台電申請的外運計畫，包括核子燃料運送計畫、核子燃料安全管制計劃和龍門電廠外運廠區作業計畫。去年7月、9月是前兩批次，接著是今年6月，台電打算分3年、8梯次運送。

媒體報導，12輛貨櫃車今天凌晨從新北市貢寮核四廠出發，將燃料棒外運；若以每台貨櫃車載運20束燃料棒推算，本次約外運240束燃料棒。不過，台電表示，國際原能總署相關核子保安規定，核燃料束運送作業必須以保密方式進行，相關細節均為機密，不願證實燃料束實際運出數量。

立法院先前三讀修正通過電業法第95條，刪除「核能發電設備應於民國114年以前，全部停止運轉」條文，但不影響能源政策，政府仍維持核電廠不延役、核四不重啟，114年核電廠將全數進入除役階段。

依照立法院107年1月決議，台電應於明年底運出核四廠1744束燃料棒。台電規劃分3年8批，每批200束，將1744束核燃料棒於明年底前全數運至美國，由原廠異地封存，並已在去年7月、9月各外運160束、240束核燃料棒，加上今天外運約240束，總共運出640束核燃棒，仍有5批、1134束燃料棒待外運。

台電先前預估核燃料拆解與外運費用約為6.9億元，待燃料棒全數運出後，每年可節省約1.4億元的維護與保管費用，估計運出後5年就能攤平成本。（編輯：林孟汝）1080627