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台積電法說會後第1個交易日 外資賣超逾1.7萬張

最新更新：2020/01/17 17:11

（中央社記者張建中新竹17日電）台積電第1季營運表現可望淡季不淡，全年營收將高度成長，外資多維持原先看好評等，只是台積電法人說明會後第1個交易日，外資今天賣超1萬7769張，影響股價走跌。

晶圓代工廠台積電預期，在5G手機需求強勁支撐下，第1季營收可望維持102億至103億美元，以中間值102.5億美元計，將季減約1.3%，表現將淡季不淡。

台積電並看好今年手機、高效運算、物聯網與車用平台業績可望同步成長，7奈米比重將逾3成，今年量產的5奈米比重也將達1成，將推升全年營收成長超過17%，不僅續創歷史新高，增幅也將創下6年來新高。

此外，台積電將擴大投資，今年資本支出將達150億至160億美元，再創歷史新高，外資多看好台積電營運前景，並維持買進、優於大盤或加碼評等。

只是投資人對美國有意加強華為出口管制仍存有疑慮，外資與投信今天同步賣超台積電，外資賣超1萬7769張，高居賣超第3大，投信也賣超1197張，自營商則買超33張。

台積電今天股價開低震盪走低，以新台幣334元開出，跌0.5元，盤中雖一度翻紅，只是最終還是不敵市場賣壓，收在333元，跌1.5元，跌幅約0.45%。（編輯：黃國倫）1090117

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