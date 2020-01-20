鴻海22日愛心嘉年華 助近百家社福團體免費設攤

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海22日將舉行愛心嘉年華，今年首度攜手兒童福利聯盟舉辦親子同樂活動，同時舉辦愛心市集，贊助近百家社福團體免費設攤。

鴻海愛心嘉年華將於22日在南港展覽館登場，鴻海新聞稿指出，今年首度攜手兒童福利聯盟，推出春節親子手作DIY與員工親子同樂活動，包括小小孩的唱跳派對、捧心娃故事屋、愛的故事屋等；春節親子手作DIY部分有開運擴香DIY、賀新春紅包袋、春聯創作及迎春攝影棚等，目前已吸引近千位鴻海同仁眷屬報名。

與集團長期合作的永齡農場，也將推出全新5項親子DIY體驗活動，包括鼠來寶彩繪、樹枝的光、地雷陀螺、水苔球植物及窯烤披薩。

鴻海集團同時將舉辦愛心市集，贊助近百家社福團體免費設攤共襄盛舉，包括心路基金會、樂山教養院、陽光織愛工作隊、信望愛智能發展中心、台灣璞玉文教發展協會及喜憨兒社會福利基金會等，現場將販售各式手作小物、烘培點心。

此外今年鴻海愛心嘉年華，也將展出永齡．鴻海台灣希望小學、「鴻海獎學鯨」、永齡基金會等社會公益關懷成果。

鴻海集團從2015年起，推行全方位的「準媽媽照護計畫（媽媽福袋）」，計畫至今已滿5年，鴻海在2019年度集團的生育及養育津貼照護網，總共有484位0到3歲的鴻海寶寶受惠，發出總津貼高達新台幣1795萬元。

此外女性員工預產期前兩個月，鴻海也會每月給予1.5萬車資補助，讓孕媽咪們能利用計程車代步。

除了0到3歲間生養育津貼外，鴻海也與何嘉仁、長頸鹿、培幼文教等全台158所幼兒園合作企業托育，給予鴻海寶寶們入學優惠。（編輯：黃國倫）1090120