武漢肺炎疫情升溫 外資上週賣超權值股換現金

（中央社記者潘智義台北3日電）武漢肺炎造成農曆春節期間全球股市狂跌，台股年後開盤補跌，外資大賣權值股，台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣353.01億元，賣超台積電4.34萬張最多。

台股上週只有兩個交易日，因武漢肺炎疫情補跌，農曆新年開紅盤就大跌696.97點，隨後第2個交易日上漲73.36點，但外資兩天仍賣超逾350億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，受武漢肺炎疫情波及，農曆年假期國際股市大跌，農曆年後台股補跌賣壓很大，外資為求快速變現，流動性佳的大型權值股便成為外資提款機。

蔡明翰指出，近日台股宣洩春節假期無法進場的賣壓，雖然賣壓可望逐步減輕，外資今天買超12.15億元，但短線賣壓並未結束，外資依然保守偏空；未來觀察重點在於中國大陸武漢肺炎疫情死亡人數能否控制，中國以外的其他國家是否出現社區群聚感染。

他認為，只要其他國家未發生社區群聚感染，疫情未失控，台股賣壓有機會逐步減緩，一旦成交量來到月均量近新台幣1500億元附近，賣壓將可望告一段落；不過，若是疫情出現新的利空消息，台股將會有新的一波殺盤。

因此，在成交量回到月均量之前，台股賣壓並未真正結束，投資人若要買股只能搶短，例如農曆新年開紅盤日大跌近700點時買進，第2天小漲時賣出，但投資人很難精準掌握買賣時點，現階段還是謹慎為宜。

證交所統計，上週外資自集中市場賣超最多前3名上市公司依序為台積電賣超4萬3435張、中信金賣超4萬1932張、開發金賣超3萬4316張。除賣超第1名台積電是大型權值股之外，賣超前20名股票還包括鴻海、中鋼，以及國泰金等金融股，大型權值股成外資賣超主角，加速台股殺盤力道。

不過，由於武漢有中國面板大廠京東方、華星光電設廠，又是記憶體產業重陣，若因疫情影響出貨，台廠將可望受惠。上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為友達買超1萬865張、晶電買超7484張、旺宏買超7242張。

友達是面板廠、旺宏是記憶體廠，晶電的迷你發光二極體（Mini LED）則是在台生產，不在疫情影響的中國生產，都有市場期待陸廠無法出貨時，台廠可望受惠的轉單效應。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超353.01億元，其中買進金額為1350.68億元，賣出金額為1703.69億元。自2020年年初至1月31日止，外資累計賣超為426.27億元，其中買進金額6013.35億元，賣出金額為6439.62億元。

自2020年年初至1月31日止，外資總持有股票市值為14兆9443.42億元，占全體上市股票市值42.92%，較1月20日的15兆7653.59億元，減少8210.17億元。（編輯：郭萍英）1090203