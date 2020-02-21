被動元件供給緊俏 法人估國巨上半年漲3成

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）被動元件供給緊俏，美系法人報告指出，大廠國巨今年上半年價格將上漲30%，晶片電阻供給緊俏的狀況比積層陶瓷電容明顯。

中國武漢肺炎疫情影響，被動元件產品供應吃緊，美系法人報告調查產業預估，今年上半年國巨被動元件價格將較去年第4季明顯上漲30%，一般標準品價格上揚幅度更明顯。

法人預估，國巨第1季產品平均銷售價格（ASP）可望季增5%，第2季大幅季增20%到25%。

報告並預期，部分客戶需求孔急，部分產品價格在3月就會明顯上漲，以提升出貨。

從產品來看，法人指出，晶片電阻（R-Chip）供給緊俏的狀況比積層陶瓷電容（MLCC）明顯。

從稼動率來看，美系法人指出，國巨在台灣廠區的稼動率，已經提升到65%到70%，相較於農曆春節前的55%到60%已有提升。

法人表示，國巨持續提升在台灣和中國大陸廠區的稼動率，若情況進展順利，預估到2月底，國巨在中國大陸廠區的稼動率可提升到30%。

整體國巨目前的稼動率約在35%到40%區間，仍低於農曆春節前的55%到60%水準。

從產能來看，美系外資法人指出，國巨大約70%的產能位於中國大陸，30%產能在台灣。

展望第2季，法人預估國巨目標是讓整體廠區的稼動率提升到70%到80%。

國巨是全球前三大MLCC廠商，市占率約13%，國巨是全球最大晶片電阻廠商，市占率約34%。

外資法人分析，日本廠商占全球MLCC市占率超過一半，達到53%，韓國廠商占比約19%，台灣廠商占比約20%，中國廠商占比僅7%。全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。（編輯：鄭雪文）1090221