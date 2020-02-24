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股匯雙殺 新台幣貶至2個半月新低

最新更新：2020/02/24 18:30

（中央社記者潘姿羽台北24日電）日韓疫情連環爆，引發市場避險情緒升溫，今天外資上演大出逃戲碼，不只台股大跌，新台幣也跟著貶，收盤收30.472元，貶6.9分，下探2個半月以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額則為16.43億美元。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，近日日本、韓國確診病例數又迅速竄高，亞洲經濟前景蒙塵。

市場缺乏信心之下，台灣今天上演股匯雙殺戲碼，台股開低走低，大跌151.48點，收在11534.87點，而且三大法人合計賣超新台幣275.55億元，其中光外資及陸資就賣超263.39億元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.42元，而後迅速往30.5元關卡測試，最低來到30.495元；外匯交易員表示，新台幣匯率隨台股走跌，但因投信減少海外投資部位，資金匯回後，有減緩一些貶值力道，匯價稍稍拉回。

外匯交易員也說，今天外資賣超台股幅度蠻大，需要點時間消化，將推動新台幣繼續測試30.5元關卡；不過適逢月底，出口商有拋匯需求，帶給新台幣支撐力道，預估匯率要站上30.5元「不會太容易」。（編輯：趙蔚蘭）1090224

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