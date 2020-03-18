武漢肺炎添旅行變數 部分印度台商禁台幹返台

（中央社記者康世人新德里18日專電）台灣昨天把印度列入武漢肺炎第三級旅遊警示地區後，因疫情產生的旅行不確定性，及持工作簽證台灣人在入境時受到更多盤查，已有許多台商暫時禁止派駐印度台籍幹部返台。

由於印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情不斷擴大，台灣昨天把印度列入第三級警示地區，所有從印度抵達台灣旅客必須居家檢疫14天。

此外，印度日前已宣布除外交官及公務等性質旅客外，所有外國旅客持有入境簽證效力全部暫停，也導致印度駐台及外國人註冊辦公室（FRRO）的部分官員在未弄清楚相關規定下，作出「持工作簽證台灣人必須等到4月15日之後才能返回印度」的錯誤答覆，讓台商在往來台印之間增添許多困惑與困擾。

根據印度政府規定，持有效工作簽證因公務必須返回印度，且沒有到過中國、義大利、伊朗、韓國等疫情嚴重國家的外國人（中國等疫情嚴重國家公民除外），都可入境。

信通交通器材、中國信託商業銀行等台灣企業的台籍幹部最近從台灣返回印度工作時也證實，台灣人持工作簽證可以入境，只是增加更多盤查。

不過，加拿大昨天宣布禁止外國人入境，導致華航經營台北直飛德里航線發生變數，再度增加台灣人往返台印的變數。

由於加拿大新規定，導致在加拿大有親友或住所的印度人無法入境加拿大，紛紛取消華航德里中轉台北再往加拿大的航班訂位，讓台北來往德里航線的旅客降到50人以下，加上執勤機組人員從印度返台後必須居家檢疫14天，衝擊華航這條航線的經營，華航正在考慮是否在4月暫停台北往返德里航線。

一旦華航決定4月暫停台北往返德里航線，往返台灣、印度的台商沒有直航班機搭乘。但若透過泰國、新加坡或越南、馬來西亞轉機，則增加旅行時間及感染風險，讓台商往返台印出現更多困擾。

包括中鼎工程等一些台灣企業，在考量搭乘飛機旅行增加感染風險，及台籍幹部從印度回台後必須隔離14天，且可能無法如期返回印度等人力調度考量下，已暫時禁止台籍幹部在這段期間返回台灣。

部分在印度的台灣企業仍允許台籍幹部按照原訂計畫返台。但企業希望員工如非必要，盡量減少旅行。

還有一些在印度的台灣企業最高主管，仍在為禁止還是允許台籍幹部返台的事情考量再三。

截至今天上午9時，印度衛生與家庭福利部的官方統計，武漢肺炎確診病例累計達130例，其中有3人死亡，有14人痊癒。

由於印度武漢肺炎疫情仍算緩和，在印度的台灣人作息如常，僅更加注意印度新的防疫措施與入出境規定，做好個人防疫措施，沒有搶著回台的情況。（編輯：馮昭）1090318