台灣電子製造聯展10月登場 首度5展合一

（中央社記者江明晏台北8日電）今年「台灣電路板產業國際展」（TPCA Show） 等5大展覽，將首度整合以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式在10月登場，預期將使用近2500個攤位，網羅5G時代新商機。

「台灣電路板產業國際展」（TPCA Show） 將結合「台北國際電子產業科技展」（TAITRONICS） 、「台灣國際人工智慧暨物聯網展」（AIoT Taiwan）、「台灣國際雷射展」（Laser & Photonics Taiwan）、「台北國際光電週」（OPTO TAIWAN），首度以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式登場，預計在今年10月21日至23日在台北南港展覽館展出。

TPCA表示，聯展囊括電路板、電子零組件、雷射、連接器、光電、系統整合與物聯網解決方案，跨域呈現電子製造產業，預期使用近2500個攤位，瞄準5G時代新商機。

其中，第21屆「台灣電路板產業國際展覽會」將規劃3大亮點主題專區，包括首度與美國IPC攜手合作，共同打造的「SMT表面貼裝專區」，力促全球SMT相關指標廠商加入，強化台灣電路板產業供應鏈連結；以及「PCB板廠5G展示專區」包含高頻、高速等材料、聚焦5G通訊、車聯網、自駕車與工業4.0、智慧工廠等5G相關運用。

第三則是「智慧製造成果展示專區」，由台灣電路板協會與資策會合作，完成產業藍圖、標準的建立、促成示範性聯盟。

邁入第46屆的「台北國際電子產業科技展」，是台灣唯一電子零組件專業展，規劃電子零組件及配件、儀器儀表、電池與電源供應器、電機及自動化設備等專區，呈現電機電子產業鏈，並藉由台灣ICT產業優勢搭配「台灣國際人工智慧暨物聯網展」，網羅感知技術、5G網路設備、智慧應用服務等相關領域，落實物聯網應用以實現智慧應用技術商業化，聯展期間將設置雲端物聯網、智慧生活暨大健康等主題館。

「台北國際光電週」30年來伴隨各項科技產業共同成長，是台灣唯一光學、光電國際專業展覽平台；「台灣國際雷射展」由台灣雷射科技應用協會、工業技術研究院及展昭國際公司共同主辦，今年將邁入第8屆。（編輯：郭無患）1090408