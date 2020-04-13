中國終止反傾銷調查 台工具機公會致謝

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）中國商務部今天公告，終止對原產於日本和台灣的立式加工中心機的反傾銷調查。台灣工具機暨零組件公會表示感謝，並繼續與中國國內機床加工中心企業及下游企業真誠合作。

中國商務部今天指出，鑒於被調查產品未對中國大陸產業造成實質損害，調查機關決定自公告發布之日起，終止對原產於日本和台灣的進口立式加工中心的反傾銷調查。

調查報告指出，損害調查期內，在中國大陸立式加工中心的表觀消費量呈現波動趨勢情況下，中國大陸立式加工中心產業穩步擴大生產能力；產量、銷售量和市場占有率總體大幅上升；銷售收入總體大幅增加；稅前利潤和投資收益率雖然在部分時段出現下降，但總體處於相對較高水準；現金淨流入量大幅增加；投融資能力良好；開工率總體處於較好水準。

報告指出，從產業損害指標情況看，中國大陸立式加工中心產業狀況良好，沒有足夠證據證明中國大陸產業受到實質損害。

對此，台灣區工具機暨零組件工業同業公會表示，對此一裁判表達衷心感謝。

公會指出，調查機關做出完整和充實的披露，充分考慮公會代表台灣工具機業者在調查過程中所遞交的無損害抗辯意見。

公會表示，此一裁定充分表明調查機關的裁定符合中國反傾銷法律，以及世界貿易組織（WTO）反傾銷協議所主張的公平、公正與公開原則。

公會指出，未來公會與會員企業將繼續與中國國內機床加工中心企業及下游企業真誠合作，努力創新，維護加工中心產業在中國國內市場及世界市場的繁榮與穩定。（編輯：楊凱翔）1090413