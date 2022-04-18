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創新板乏人問津？黃天牧坦言對登板家數不滿意

2022/4/18 16:45
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（中央社記者謝方娪台北18日電）創新雙板去年開板，不過目前創新板掛牌家數仍掛零。金管會主委黃天牧坦言，「數字上的確我也不滿意」，目前創新板有1家正準備掛牌，另有1、2家進行審查中；戰略新板則有7家掛牌。

為助攻新創企業籌資，金管會2021年7月正式開設台灣創新板和戰略新板，民進黨立委江永昌今天在立法院財委會質詢指出，創新板時至今日仍沒有企業掛牌成功，和先前設立創新板宣示的目標落差很大。

黃天牧答詢表示，創新板因需有半年輔導期，不可能一開板就有企業掛牌，截至目前為止，已有1家通過、正準備掛牌，還有1、2家正進行審查中，「的確（掛牌）數字上我也不滿意」；戰略新板則已有7家掛牌。

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針對Appier（沛星互動科技）、Gogoro各自選擇至日本、美國掛牌，黃天牧說「關於這2家公司，我個人也很遺憾」，金管會已要求證交所檢討。

另國民黨立委羅明才關注去年有18家公司下市櫃，黃天牧表示，過去半年金管會已請證交所檢討下市規定，檢視和其他國家比較，是否有需要更審慎強化之處，並請證交所特別注意公司下市是否有影響股東權益等。（編輯：楊蘭軒）1110418

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