橙的歐洲雪胎旺季訂單遞延 強化卡客車市場

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）無線胎壓監測系統商橙的今天指出，歐洲以往冬季前雪胎旺季訂單將往後延遲，但需求仍在，7月部分訂單遞延，對第3季營運影響待觀察，持續強化卡車客車市場，布局歐美輪胎通路以及美國新產品。

橙的下午參加券商舉辦車用零組件迎全球新能源車競賽線上研討會，展望下半年和明年，橙的表示通路商仍在觀望市場消費力道，加上歐洲暑休影響，預期歐洲以往冬季前雪胎旺季訂單往後延遲，但終端剛性需求仍在，預期市場需求在冬季雪胎更換期前，可逐漸反應在訂單上。

觀察中國商用車市場，橙的表示，雖受政府政策影響延遲訂單，不過仍看好公共交通設施的胎壓剛性需求。

橙的指出，6月和7月部分訂單往後遞延，對第3季營運影響有待觀察。

展望近期營運重點，橙的指出，創造與中國客車、卡車製造商的合作，提升在相關市場滲透率；此外順應台灣客運電動化的政策目標與電動車發展，爭取業務拓展。

橙的指出，卡車和客車產品生命週期長達10年，胎壓偵測系統產品穩定性高，且卡車客車主要為商業用，輪胎平均壽命約6個月，因此胎壓偵測系統的更換率也大幅提高。

從市場來看，橙的積極布局歐美輪胎通路以及美國新產品，橙的指出，美國市場持續鎖定關鍵通路商掌握需求，拓展在美國市場通路的影響力；至於歐洲市場從2021年配合通路商與直營輪胎店，今年延續相關策略擴展歐洲市場。

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橙的自結6月合併營收新台幣3263.7萬元，月增17.45%，年減11.79%，累計今年上半年自結合併營收2.13億元，年增11.8%。

法人指出，橙的以售後維修市場（AM）為主，目前AM業績占比75%，原廠委託製造（OEM）占比約25%，歐美市場比重超過6成，上半年橙的OEM業績年減2成，第2季OEM業績也季減，使得橙的第2季自結合併營收未達新台幣1億元、僅9820萬元，季減14.7%。（編輯：趙蔚蘭）1110727