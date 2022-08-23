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快遞報關預先委任2.0 9月中旬上路民眾可自選加入

2022/8/23 18:32（8/23 19:01 更新）
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財政部關務署推出快遞報關「預先委任」9月中將進入第2階段，開放民眾自行選擇是否主動加入。（中央社檔案照片）
財政部關務署推出快遞報關「預先委任」9月中將進入第2階段，開放民眾自行選擇是否主動加入。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北23日電）為避免民眾遭冒名報關，財政部關務署推出快遞報關「預先委任」，將「實名認證」步驟拉到包裹通關前，官員今天表示，預先委任將於9月中旬進入第2階段，開放民眾自行選擇是否主動加入。

所謂「預先委任」就是每次快遞包裹通關之前，報關行就要先取得民眾的實名委任，例如請收件民眾透過EZ WAY易利委委任，海關才會受理通關，將「實名認證」步驟拉到包裹通關前，確保每一個通關包裹都找得到實際收件人。

依照現行做法，海外網購族只要做好實名認證註冊，包裹可先通關，事後再以EZ WAY易利委完成委任動作，或提供報關行紙本委任書即可。

不過，針對高風險族群為對象的快遞貨物進口報關預先委任，於去年12月28日起即已上線實施，初期以民眾檢舉冒名報關，及貨物放行後卻多次未完成委任報關等高風險進口人為實施範圍。去年12月回覆遭冒名案件逾2000件，今年6月已不到900件，占整體報關比例也有所下降。

關務署今天召開例行記者會宣布，預先委任將進入第2階段，開放民眾自行選擇是否主動加入，9月中旬上路。

民眾可於實名認證易利委APP設定自選預先委任，完成設定後，報關業者要以民眾名義報關進口貨物，須在「報關前」透過實名認證APP推播報關內容給該民眾檢視，回復相符完成線上委任報關後，海關始受理申報，民眾可藉此避免被冒名報關。

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至於預先委任何時全面上路，關務署官員表示，現階段會先讓民眾熟悉制度，後續須端視快遞業者是否能配合讓「資訊流」超前「貨物流」，也就是說，能否在海外發貨時、貨物流動之前，就將資訊給民眾確認。目前大型國外快遞業者DHL已配合加入、調整作業。

同時，關務署呼籲，民眾購買境外網購貨物以快遞貨物方式進口，應至實名認證APP檢視推播訊息，並即時確認是否為其進口貨物，以利貨物順暢通關。（編輯：林淑媛）1110823

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