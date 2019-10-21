新竹市萬聖節大遊行 動物搗蛋趴26日夜變裝狂歡

新竹市政府響應即將到來的萬聖節，26日晚間將舉辦「2019萬聖節大遊行–動物搗蛋趴」，市長林智堅（右2）歡迎民眾一起共襄盛舉，度過變裝狂歡夜。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年10月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市「2019萬聖節大遊行－動物搗蛋趴」將於26日晚間展開，市長林智堅今天表示，當天安排許多動物裝置藝術和街頭表演，與民眾一起度過變裝狂歡夜。

新竹市政府舉辦「2019萬聖節大遊行－動物搗蛋趴」記者會，由新竹市高峰國小的學童提著南瓜籃、乘南瓜列車入場，向現場民眾「搗蛋討糖吃」，場面熱鬧。

林智堅致詞表示，新竹市是個小而美、擁有多元文化及族群的地方，新竹科學園區及知名大學也帶來許多外籍人士，期盼透過西方傳統文化節日「萬聖節」，增進彼此交流。

林智堅提到，新竹動物園整修後，預計於12月28日開幕，日前河馬「樂樂」搶先入住新家，引起廣大迴響，此次萬聖節活動再以「動物變裝」為主題，邀請民眾在動物園開園、動物上班之前，在舊城區來場「動物狂歡搗蛋派對」，感受不一樣城市氛圍。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，今年萬聖節大遊行以「動物」為主題，在遊行路線中特別製作小朋友喜愛的動物裝置藝術、高空藝術、街頭表演，並讓孩子發揮無限想像力，裝扮成自己最愛的動物，體驗這場嘉年華盛會的歡樂氣氛。

黃錦能表示，活動當天將現場發放南瓜提燈5000份，更特別邀請特色表演團體，展現出無限的想像與活力，歡迎所有市民於108年10月26日晚間6時30分，在市府前廣場前集合共襄盛舉。（編輯：方沛清）1081021