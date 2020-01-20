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馬國嚴防武漢肺炎 機場提高入境戒備

最新更新：2020/01/20 19:37

（中央社記者郭朝河吉隆坡20日專電）「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）」（又稱武漢肺炎）疫情持續擴大，馬來西亞嚴正以待防守疫情，並在各地機場進行嚴格檢測，以防國外遊客將新型冠狀病毒傳入馬來西亞。

吉隆坡國際機場衛生局今天發表聲明，所有搭乘國際航班進入馬來西亞的旅客在入境時，都必須經過體溫掃描器，一旦檢測出體溫過高或發燒徵兆，將會被帶入衛生檢疫中心進一步檢測。

目前，機場的檢疫中心24小時運作，中心隨時有醫生、護士、環境保護助理和醫護人員值班。一旦發現旅客罹患疑似武漢肺炎，將會先送往雙溪毛糯醫院，若情況緊急，則會將病患送往鄰近的布特拉再也或沙登醫院緊急處理。

另外，若在航班上發現旅客發燒或出現疑似傳染病症，機長將會與機場控制中心聯繫，讓衛生部的醫務人員指導機組人員應對相關情況。

另外，砂勞越地方政府與房屋部長沈桂賢也發表聲明，由於目前馬來西亞爆發多起A型流感，雖然這與武漢肺炎的病毒威力相差甚遠，不過他不會掉以輕心，並與馬來西亞衛生部配合預防工作，針對所有流感相關疫情嚴厲把關，以期在控制馬來西亞流感症狀之餘，也嚴防武漢肺炎病毒傳入馬來西亞。

目前，武漢肺炎疫情全球確診205例，光武漢病例數近200例，台灣也新增1例通報疑似病例。（編輯：韋樞）1090120

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