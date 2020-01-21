豪雨重創馬鈴薯收成 雲林農民陳情盼現金救助

（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）去年12月上旬強烈冷氣團襲台加上連日降雨，造成南部馬鈴薯災損，雲林縣多名農民向立委劉建國陳情，嘉義縣和雲林縣同樣有災損，但僅嘉義縣有現金救助，雲林縣沒有。

農委會1月10日已經公告嘉義縣辦理馬鈴薯等相關農作的天然災害現金救助，但同為災區的雲林斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、莿桐鄉至今仍等不到天然災害現金救助。

劉建國今天邀請農委會及農糧署等單位，到斗南鎮2處馬鈴薯田現場會勘，其中一根植株看起來綠油油，但撥開土壤後，發現馬鈴薯量減少。

種植馬鈴薯近20年的李姓農民表示，因為12月的連續降雨，原本一根植株應該要結果4、5顆，現在不僅只有2、3顆還很小顆，有些植株甚至沒有結果。

劉建國表示，現場勘驗一塊3分多大的農地後，發現已經超過一半面積受損，收成也比往年減少一半，隔壁農地雖然看起來狀況比較好，但實際結果也不如預期。

劉建國指出，嘉義縣早就啟動現金救助，嘉義縣與雲林縣去年12月的氣候與降雨也差不多，農委會應該馬上啟動雲林縣天然災害現金救助，彌補農民損失。

農糧署中區副分署長姚士源表示，嘉義同樣因為豪雨關係，造成馬鈴薯根部腐爛，無法生長，今天會勘災損農地後，會立刻請雲林鄉鎮市公所提報災損資料給農委會，之後就會啟動現金救助。

據雲林縣農業處統計，雲林縣馬鈴薯集中在斗南、虎尾等鄉鎮，雲林縣農業處長魏勝德表示，下午將與9鄉鎮公所相關人員開會，各鄉鎮也會提報災損數據，如達標準將立即通報農委會。（編輯：洪學廣）1090121