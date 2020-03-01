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武漢肺炎院內感染 侯友宜：督促院所嚴格管制

最新更新：2020/03/01 17:51
針對武漢肺炎出現院內感染情形，新北市長侯友宜（中）1日受訪表示，未來會更嚴格督促急救醫院以及第一線診所。中央社記者葉臻攝　109年3月1日
針對武漢肺炎出現院內感染情形，新北市長侯友宜（中）1日受訪表示，未來會更嚴格督促急救醫院以及第一線診所。中央社記者葉臻攝　109年3月1日

（中央社記者葉臻新北1日電）新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪時，針對武漢肺炎院內群聚感染表示，未來會更嚴格督促急救醫院及第一線診所，做好分流管制以及對探病、陪病者的衛教管理，嚴格管制、限制人數。

新北市長侯友宜今天下午視察五股垃圾山綠化成果，視察後接受媒體聯訪。

媒體詢問，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在記者會上談及案34醫院群聚感染時，不慎脫口「林口」兩字，是否會造成民眾緊張。

侯友宜表示，在這之前就有想到院內感染的問題，新北市有17家急救責任醫院，在過年期間就已巡視完畢，每家急救責任醫院在感染管制、分流管制上都有做到位。

侯友宜表示，新北一定做好超前部署，早期就已視同一級開設在做，未來會更嚴格督促急救醫院以及第一線的診所，做好分流管制以及對探病、陪病者的衛教管理，嚴格管制、限制人數。

媒體追問，地點被暴露出來後，是否會覺得壓力很大？侯友宜表示，從以前到現在都不會覺得有壓力，事情發生的時候不用擔心，要扛起責任、做到位。

媒體詢問，台北市府推動「防疫旅館」，目前有2家可供居家檢疫旅客自費入住，新北市府是否也會跟進？侯友宜表示，他早就找好3個地點，但不適合公布。

媒體詢問，武漢肺炎確診案例目前仍是新北市最多，未來會如何加強？

侯友宜表示，新北市的案例都是家庭群聚感染，公領域也沒因為這兩案例產生另外的問題，相關管控市府都已經先做在前面，一刻都不會輕忽。（編輯：李錫璋）1090301

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