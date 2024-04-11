春季旅展台灣虎航千元有找 華航長榮航祭折扣促銷

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）2024台北國際春季旅展明天至15日於台北世貿一館舉行。航空公司同時推出線上旅展，台灣虎航祭出全航線單程未稅新台幣1000元有找優惠，華航及長榮航空分別推出85折及75折起促銷。

台灣虎航今天發布新聞稿，春季線上旅展推出全航線單程未稅999元起的限定優惠促銷價，民眾也可到旅展現場玩遊戲同歡，有機會抽中台灣虎航來回機票或是回饋金等獎品。

台灣虎航說，這次推出的線上旅展，促銷期間為12日上午10時起至15日晚間11時59分，可訂購的旅行期間為12日至10月26日。凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台灣虎航攤位出示即日起至10月26日期間出發的訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，每天數量有限。

台灣虎航建議想省荷包民眾，購買機票時即加購託運行李最划算，相較後續追加購買最多可享有78折的折扣。

華航昨天布推出「打卡全球，人人有折」全航線85折購票促銷，即日起至4月25日訂購都可享優惠，多條精選航線再享超值票價，高雄-香港經濟艙未稅來回2270元起，台北-仁川未稅來回5723元起，長程線台北-倫敦來回未稅2萬5220元起，台北-羅馬來回未稅2萬7405起。

華航另針對將於7月14日復飛的西雅圖，推出豪華商務艙定額減價1萬6888元、豪華經濟艙定額減價6888元、經濟艙定額減價3888。

長榮航空日前也宣布，9日起至22日深夜11時59分，推出2024春季線上旅展，9月30日前從台灣出發指定航線，享有最低優惠75折起優惠。

另外，長榮航空將於明天開航高雄-香港航線，長榮航空也推出優惠價，來回未稅2298元起，港澳的未稅優惠還有高雄-澳門來回2088元起、桃園-香港來回最低2975元起、桃園-澳門來回2547元起。

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長榮航空也針對5月初夏的北海道，祭出桃園-札幌來回未稅最低1萬5621元起優惠，對於即將迎接冬天的澳洲，桃園-布里斯本來回未稅最低只要1萬6684元起。而熱門美西航線，包括西雅圖、舊金山及洛杉磯，促銷含稅價最低分別是3萬700元起、3萬1050元起及3萬3320元起。

星宇航空即日起到4月26日也推出促銷，可出發日期為4月15日至9月30日。台北來回東京或大阪的含稅價，分別只有1萬2000多元及1萬3000多元。（編輯：陳政偉）1130411