立委補選最後黃金週 民進黨打組織戰天王輔選

（中央社記者葉素萍台北20日電）台北市、台中市立委補選倒數衝刺，民進黨候選人何志偉、王義川都邀黨內天王加持，最後一週，民進黨強力動員打組織戰，黨內人士說，對台北選情有信心，台中有決心挑戰成功。

台北市第2選區、台中市第5選區立委補選27日投票。台北市部分，民進黨推薦的前台北市議員何志偉對戰「柯家軍」的無黨籍候選人陳思宇與國民黨推薦的現任台北市議員陳炳甫；台中市部分，民進黨推薦的前台中市交通局長王義川對上國民黨推薦的前立委沈智慧。

這2席立委補選，是民進黨主席卓榮泰上任後首場戰役，有不能輸、必須贏的壓力，民進黨成立輔選小組及助選團，且下達動員令，強力催票。

不願具名的民進黨高層分析，何志偉有選舉經驗，又是當地民代出身，且這一席本來就是前民進黨立委姚文智請辭後空出的選區，民進黨有信心確保這席留在民進黨。最後階段採穩紮穩打策略，該組織動員就組織動員，該打宣傳戰就打宣傳戰。

他說，何志偉擅長製造話題，「每天有新聞」，例如，日前找台北市議員吳沛憶、鍾佩玲、新北市議員戴瑋姍等3名美女議員到市場掃街拜票，成功搏版面；選前黃金週也將辦大型音樂造勢活動，邀請行政院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰等要角出席。

台中市方面，民進黨高層指出，王義川是新人，需要更高的知名度，雖然這席是台中市長盧秀燕請辭立委後的遺缺，屬偏藍選區，但不是沒有機會，因為立委補選投票率較低，若策略運用得宜，也有可能挑戰成功。

卓榮泰一上任，就多次前往台中站台輔選，交通部長林佳龍也替王義川這位昔日部屬拉抬人氣；未來一周，王義川也會把握最後衝刺時間，持續路口拜票、巿場掃街及基層組織活動，讓選民看得到人，票投得出來。

王義川幕僚說，大咖加持也是少不了，包括卓榮泰、綠營縣巿長、立委民代與名嘴將輪番陪同車隊掃街及巿場拜票。

另外，持續臉書直播，與大咖政治人物及網紅同框，拉抬網路聲量，創造話題，選前一天的造勢音樂會，將有藝人演出、以及綠營大咖助講，做最後催票。

民進黨幹部觀察，台中市第5選區，藍綠選民結構約6比4，藍營略占優勢，但歷年立委補選投票率都未超過4成，就看「藍營選民是不是有那麼大的狂熱，出來投票」，加上「這次（九合一選舉）綠營輸慘了，反而要把動員能力拉高」，綠營積極炒熱選情，輔選行程滿滿滿，希望拉近藍綠差距，「搞不好會翻盤」。（編輯：謝佳珍）1080120