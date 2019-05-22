蔡陣營喊話賴清德 別把黨民主決策扭曲為失黨魂

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北22日電）總統蔡英文陣營發言人阮昭雄今說，前行政院長賴清德應放下個人情緒、利害，尊重黨民主機制，讓中執委商議最佳方案；不應為了自己利害，把黨民主決策扭曲為喪失黨魂。

民進黨下午召開中執會討論總統初選日程及民調等事宜，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩陣營歷經3次協調會，對於手機納入民調、民調對比方式、民調日程等問題沒有共識，今天中執會必須做出決定。

賴清德一早發出「召喚黨魂 維繫黨德」聲明表示，他勝敗事小，黨歷史評價、社會形象事大，台灣存亡絕續是重中之重，中執會勿等閒視之。

總統蔡英文2020黨內初選發言人阮昭雄隨後透過聲明表示，民進黨是民主政黨，中執會就是黨的民主機制，更肩負2020勝選延續執政的重任。如果珍惜民主，就應該尊重黨內民主多數共識，更不應該站在個人利害加以否定扭曲。

阮昭雄說，民調納入手機、加入台北市長柯文哲為對手，都是更符合政治與社會現狀的做法。現在正當中執會以2020大選勝選為目標籌謀研議的此刻，如何精準設定明年大選的對手，以更精準的民調方式找出最適合的提名人，正是今天中執委們最關心的事，賴清德應該放下個人的情緒、利害，尊重黨的民主機制，讓中執委們商議出最佳方案。

阮昭雄表示，面對明年艱難的挑戰以及突如其來的黨內競爭，為了爭取明年大選勝利，延續民進黨的執政，過去這段期間，負責初選事務的中執委們正投入最大努力，一切都以找出最具實力，最足以帶領國家前進的提名人為目標。賴清德作為一個黨員，清楚了解黨的民主程序與機制，「無論如何都不應該為了自己的利害，把中執委們貼上反民主的標籤，把黨的民主決策扭曲為喪失黨魂」。（編輯：林淑媛）1080522