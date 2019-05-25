傳韓國瑜將出席總統初選造勢 朱立倫：正面看待

（中央社記者王承中台北25日電）前新北市長朱立倫今天針對傳出高雄市長韓國瑜將出席總統初選造勢活動表示，他都是很正面看待，只要對凝聚國民黨團結有幫助，他都贊成。對於台北市長柯文哲指韓國瑜政治100分、經濟0分，他說，柯文哲講話不要這麼毒。

媒體報導，高雄市長韓國瑜允諾將出席6月1日在總統府前凱道舉行的首場總統初選造勢活動「決戰2020．贏回台灣」，將號召10萬人。

朱立倫今天上午受訪表示，因為最近各方打韓的動作，激起韓粉凝聚的力量，但無論如何，只要國民黨好最重要。他說，不管是韓粉、郭粉、支持他或其他人，最後都要團結在一起，對於初選過程中的活動，他基本上都歡迎，最重要是要讓國民黨更好。

媒體詢問是否會有壓力，朱立倫說，他都是很正面心態看待，只要對凝聚國民黨的團結有幫助，他都贊成，畢竟最終國民黨只會推出一位候選人，需要其他人一起支持，在初選過程當中，他除不斷努力讓自己變成最強，也希望大家都能夠更好。

對於柯文哲質疑韓國瑜現在是政治100分、經濟0分。朱立倫則指出，柯文哲講話不要這麼毒，韓國瑜招商也很成功，說不定高雄市招商都超過台北市。朱立倫也說，過去他擔任新北市長連續3屆招商第1名，也沒有說柯文哲是政治100分、經濟0分。大家公平競爭，不要用毒的字眼對其他城市的首長。

外傳鴻海董事長郭台銘希望找前立法院長王金平搭配，朱立倫表示，如果王金平願意，這也是好的組合。他說， 郭台銘人脈最豐厚，資源也最豐厚，但他也擔任地方首長16年，服務過的企業幾十萬家，希望從不同的角度，讓台灣更好，推動全民經濟，希望大家一起來努力。

媒體詢問朱立倫的政治資歷最完整，但現在卻遇到很多新秀來挑戰，朱立倫回應說，如果是很多新秀來挑戰，他還蠻高興的，但是在目前國民黨、民進黨與無黨籍的總統大選挑戰者當中，他是最年輕的，他應該好好反省，為什麼自己最年輕，反倒有很多資深前輩來挑戰他，他必須要更努力。

媒體提問，民進黨稱美國在台協會是關心台灣選情，但中國是干涉台灣選舉，是否是兩套標準，朱立倫表示，關心、干涉都是一念之間，他都把各方關心當善意、不當成干涉，就會覺得是正面的，如果都當作是惡意，就都是干涉，不論是美國或大陸朋友的祝福都是好事，最重要的決定權還是在台灣人手上。（編輯：楊玫寧）1080525